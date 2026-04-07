Пакистан просит Трампа отложить ультиматум Ирану на две недели и призывает к открытию Ормузского пролива

Пакистан, выступая посредником в переговорах между США и Ираном, обратился к президенту Трампу с просьбой продлить срок ультиматума, а также призвал Иран открыть Ормузский пролив. Цель – дать возможность дипломатическим усилиям завершить мирное урегулирование.
Пакистан обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить дополнительный двухнедельный срок для завершения дипломатических усилий, направленных на урегулирование конфликта с Иран ом. Премьер-министр Пакистан а Шахбаз Шариф подчеркнул значительный прогресс в мирных переговорах и выразил надежду на скорое достижение соглашения.
В своем обращении, опубликованном в социальной сети X вечером 7 апреля, Шариф акцентировал внимание на необходимости дать дипломатическим усилиям возможность реализоваться в полной мере, призвав Трампа продлить установленный срок. Параллельно с этим, пакистанский премьер-министр обратился к Ирану с призывом открыть Ормузский пролив на те же две недели, демонстрируя жест доброй воли и способствуя созданию благоприятной атмосферы для диалога. Пакистан также настоятельно призвал все стороны конфликта соблюдать режим всеобщего прекращения огня в течение указанного периода, чтобы предоставить дипломатам максимальные возможности для достижения окончательного урегулирования
Пакистан США Иран Дональд Трамп Ормузский Пролив Прекращение Огня Дипломатия Шахбаз Шариф Переговоры Ближний Восток Ультиматум Мирное Урегулирование Посредничество