Пакистан просит Трампа отложить ультиматум Ирану на две недели и призывает к открытию Ормузского пролива

Пакистан, выступая посредником в переговорах между США и Ираном, обратился к президенту Трампу с просьбой продлить срок ультиматума, а также призвал Иран открыть Ормузский пролив. Цель – дать возможность дипломатическим усилиям завершить мирное урегулирование.

Пакистан обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить дополнительный двухнедельный срок для завершения дипломатических усилий, направленных на урегулирование конфликта с Иран ом. Премьер-министр Пакистан а Шахбаз Шариф подчеркнул значительный прогресс в мирных переговорах и выразил надежду на скорое достижение соглашения.

В своем обращении, опубликованном в социальной сети X вечером 7 апреля, Шариф акцентировал внимание на необходимости дать дипломатическим усилиям возможность реализоваться в полной мере, призвав Трампа продлить установленный срок. Параллельно с этим, пакистанский премьер-министр обратился к Ирану с призывом открыть Ормузский пролив на те же две недели, демонстрируя жест доброй воли и способствуя созданию благоприятной атмосферы для диалога. Пакистан также настоятельно призвал все стороны конфликта соблюдать режим всеобщего прекращения огня в течение указанного периода, чтобы предоставить дипломатам максимальные возможности для достижения окончательного урегулирования





