Пакет законопроектов для защиты покупателей недвижимости при оспаривании сделок

📆5/21/2026 6:25 AM
В Госдуме подготовили инициативы, которые должны лучше защитить добросовестных покупателей недвижимости при оспаривании сделок. Пакет законопроектов направлен на отзыв в Росреестр и Верховный суд РФ. Изменения предлагается внести в Гражданский кодекс и закон о госрегистрации недвижимости.

В Госдуме подготовили инициативы, которые должны лучше защитить добросовестных покупателей недвижимости при оспаривании сделок.

Пакет законопроектов депутаты комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов и комитета по контролю направили на отзыв в Росреестр и Верховный суд РФ. Изменения предлагается внести в Гражданский кодекс и закон о госрегистрации недвижимости. Ключевая идея — не допускать ситуации, когда жильё возвращают прежнему владельцу раньше, чем покупатель полностью получает обратно свои деньги.

В статью 167 ГК РФ хотят добавить норму, по которой суд при признании сделки недействительной будет устанавливать дату возврата квартиры не раньше полного расчёта с приобретателем. Аналогичное правило планируют закрепить и для регистрации прав: аннулировать сделку по решению суда можно будет только при документальном подтверждении возврата средств. Авторы сначала хотят получить позицию профильных ведомств. По их оценке, инициатива должна сделать рынок жилья устойчивее, а судебные решения — понятнее для граждан

