Падение курса доллара: как падение нацвалюты может отразиться на ценах в РФ

В среду, 20 мая, курс доллара впервые с 6 декабря 2023 года упал до 69,92 рубля, свидетельствуют данные рынка Forex. со ссылкой на данные рынка Forex, покупая валюту на территории РФ.

Москва, 20 мая - АиФ-Москва. В среду, 20 мая, курс доллара в моменте упал до 69,92 рубля впервые с 6 декабря 2023 года, о чем свидетельствуют данные рынка Forex.

С начала апреля рубль укрепился примерно на 12%. Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с aif.ru раскрыл, как падение доллара отразится на ценах в РФ.

«Цены на современном рынке диктуют продавцы. Продавцы заинтересованы в повышении прибыли или в удержании прибыли на высоком уровне. В теории укрепление национальной валюты означает удешевление импортных товаров, которые попадают на наш рынок, и продажу их по более низким ценам. Однако продавцы не заинтересованы в том, чтобы цены снижать», - подчеркнул Беляев.

Эксперт допустил, что цены на огурцы и помидоры могут снизиться, по незначительно.

«Эту ситуацию должна регулировать антимонопольная служба, противодействовать необоснованному повышению цен. Ведомство должно сдерживать общий рост цен и держать его под контролем, не давать распоясываться продавцам-монополистам», - подчеркнул он. Беляев обратил внимание на снижение цен на электронику. Однако это, подчеркнул аналитик, не связано с курсом валют.

«Просто выходит новое поколение устройств, предыдущие морально устаревают. И для того, чтобы эти устаревшие устройства сбыть, цены на них снижают. Все остальное будет как минимум оставаться на прежнем уровне или продолжить дорожать», - подытожил собеседник aif.ru. Оцените материал Деньгиэксклюзивэксклюзивные новост





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Падение Курса Доллара Цены На Российском Рынке Продавцы-Монополисты Укрепление Национальной Валюты Необоснованное Повышение Цен Электронная Промышленность Цены На Товары Питания

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Курсы доллара и евро достигли рекордных значений на рынке ForexКурс рубля 7 марта обвалился по отношению к доллару и евро до рекордных отметок, свидетельствуют данные внебиржевого рынка Forex.

Read more »

Турецкая лира обновила новый исторический минимумВ ходе торгов 7 ноября турецкая лира опустилась до отметки в 28,6 лиры за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов на площадке Forex .

Read more »

Доллар «пробил» 110 рублей - Газета.RuКурс доллара на внебиржевом рынке Forex превысил 110 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Read more »

Курс рубля на рынке Forex продолжает снижениеНа международном валютном рынке Forex курс доллара превысил 111 рублей, курс евро достиг 117 рублей.

Read more »

Экономист Разуваев спрогнозировал курс евро по 125 рублейНа рынке Forex евро превысил 120 рублей впервые с 22 марта 2022 года.

Read more »

В России хотят увеличить штрафы за выпас скота на дорогахВ 2023 году из-за наезда на животных погибли 92 человека, пострадали – 935

Read more »