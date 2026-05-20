Падение курса доллара: как падение нацвалюты может отразиться на ценах в РФ

📆5/20/2026 10:36 AM
Москва, 20 мая - АиФ-Москва. В среду, 20 мая, курс доллара в моменте упал до 69,92 рубля впервые с 6 декабря 2023 года, о чем свидетельствуют данные рынка Forex.

С начала апреля рубль укрепился примерно на 12%. Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с aif.ru раскрыл, как падение доллара отразится на ценах в РФ.

«Цены на современном рынке диктуют продавцы. Продавцы заинтересованы в повышении прибыли или в удержании прибыли на высоком уровне. В теории укрепление национальной валюты означает удешевление импортных товаров, которые попадают на наш рынок, и продажу их по более низким ценам. Однако продавцы не заинтересованы в том, чтобы цены снижать», - подчеркнул Беляев.

Эксперт допустил, что цены на огурцы и помидоры могут снизиться, по незначительно.

«Эту ситуацию должна регулировать антимонопольная служба, противодействовать необоснованному повышению цен. Ведомство должно сдерживать общий рост цен и держать его под контролем, не давать распоясываться продавцам-монополистам», - подчеркнул он. Беляев обратил внимание на снижение цен на электронику. Однако это, подчеркнул аналитик, не связано с курсом валют.

«Просто выходит новое поколение устройств, предыдущие морально устаревают. И для того, чтобы эти устаревшие устройства сбыть, цены на них снижают. Все остальное будет как минимум оставаться на прежнем уровне или продолжить дорожать», - подытожил собеседник aif.ru.

