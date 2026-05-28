Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Падение Киевской Руси: битва на Калке и последствия

История News

Падение Киевской Руси: битва на Калке и последствия
Битва На КалкеКиевская РусьМонголы
📆5/28/2026 10:17 PM
📰lifenews_ru
28 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 32% · Publisher: 68%

Битва на Калке была ключевым событием в истории Киевской Руси, которое привело к ее краху и падению.

31 мая 1223 года на реке Калка произошла битва между войсками южнорусских князей и половецких племён с монголами. В сражении погибли не менее 13 князей и 9/10 всего русского войска.

Предки современных украинцев из-за своей гордыни, тщеславия и нежелания поступаться личными интересами во имя общего блага привели к периоду феодальной раздробленности Киевской Руси и последующему краху её государственности. В битве на Калке участвовали князья Киевского, Галицко-Волынского, Черниговского, Турово-Пинского и Смоленского княжеств. Победа монголов привела к резкому ослаблению военной мощи Киевской Руси и к тому, что спустя 17 лет после поражения на Калке - в 1240 году - монголы уже под предводительством хана Батыя штурмом взяли Киев

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

Битва На Калке Киевская Русь Монголы Князья Половцы

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-29 01:17:49