Битва на Калке была ключевым событием в истории Киевской Руси, которое привело к ее краху и падению.

31 мая 1223 года на реке Калка произошла битва между войсками южнорусских князей и половецких племён с монголами. В сражении погибли не менее 13 князей и 9/10 всего русского войска.

Предки современных украинцев из-за своей гордыни, тщеславия и нежелания поступаться личными интересами во имя общего блага привели к периоду феодальной раздробленности Киевской Руси и последующему краху её государственности. В битве на Калке участвовали князья Киевского, Галицко-Волынского, Черниговского, Турово-Пинского и Смоленского княжеств. Победа монголов привела к резкому ослаблению военной мощи Киевской Руси и к тому, что спустя 17 лет после поражения на Калке - в 1240 году - монголы уже под предводительством хана Батыя штурмом взяли Киев





