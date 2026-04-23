Павел Смеян: Жизнь и трагический уход талантливого артиста

История жизни и творчества Павла Смеяна, от первых шагов в рок-музыке до участия в известных постановках и борьбе с тяжелой болезнью.

В марте 2009 года актеру и певцу Павлу Смеяну был поставлен страшный диагноз — рак поджелудочной железы . Театр « Ленком », в котором артист работал в восьмидесятые и в который вернулся, помогал, как мог, но возможности были ограничены, так как труппа недавно пережила потерю Александра Абдулова, а вскоре после этого ушел из жизни Олег Янковский.

Средства на лечение Смеяна собирали поклонники, и необходимая сумма была найдена, что позволило провести операцию в Германии. К сожалению, до выздоровления или хотя бы ремиссии дело не дошло, и Павел Смеян скончался 10 июля 2009 года в возрасте 52 лет. Павел Евгеньевич Смеян был талантливым певцом, актером и композитором, известным, в частности, по роли графа Мочениго в опере «Джордано».

В 1970-е годы Смеян был одним из немногих советских рок-музыкантов с профильным музыкальным образованием, получив образование в музыкальной школе и эстрадном отделении училища имени Гнесиных. Он играл в группе «Виктория» вместе со своим братом-близнецом Александром, однако группа не выделялась среди других полуподпольных коллективов того времени. В 1980 году группе «Виктория» представился шанс получить официальный статус в театре имени Ленинского комсомола под руководством Марка Захарова, который был известен своими новаторскими постановками и экспериментами с музыкальным оформлением.

После ухода группы «Аракс» из Ленкома, «Виктория» была приглашена Крисом Кельми для создания новой группы «Рок-ателье», которая быстро освоила репертуар театра и начала работу над рок-оперой «Юнона и Авось». Вскоре после этого трагически погиб брат Павла, что побудило его серьезно заняться вокалом и помогать Николаю Караченцову в подготовке вокальных партий для роли графа Резанова, фактически дублируя высокие ноты за него во время знаменитой сцены из «Собаки на сене».

Несмотря на участие в «Юноне и Авось» и исполнение роли Сочинителя, Смеян не получил широкой известности, затмеваемой успехом Николая Караченцова. Его настоящий успех пришел с музыкальным фильмом Леонида Квинихидзе «Мэри Поппинс, до свидания» в 1984 году, где он исполнил все мужские вокальные партии, включая хиты «Тридцать три коровы» и «Непогода». После этого успеха Смеян решил покинуть Ленком и попробовать свои силы на большой советской эстраде, переживавшей расцвет во второй половине 1980-х.

Хотя он и не достиг на эстраде выдающихся успехов, он оставался заметной фигурой в шоу-бизнесе, сотрудничая с Максимом Дунаевским и группой «СВ». В конце 1980-х Смеян был женат на певице Наталье Ветлицкой, брак продлился три года, после чего они долгое время обвиняли друг друга. После развода Смеян провел год в Валаамском монастыре, размышляя о постриге, но в итоге отказался от этой идеи. В 1994 году он вернулся в Ленком, где был принят Марком Захаровым





