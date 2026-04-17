Призер чемпионата мира по плаванию Павел Самусенко рассказал о высоком давлении, которое испытывает сборная России перед Олимпиадой-2028, и о своей мотивации достичь рекордного количества медалей, несмотря на усталость от интенсивного тренировочного процесса и мыслях о будущем.

Призер чемпионата мира по плаванию Павел Самусенко поделился своими мыслями о предстоящих Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе и давлении, которое испытывает сборная России. В последнее время на спорт сменов ложится огромная ответственность, и Павел считает, что это должно стать мощным стимулом для достижения рекордных результатов на Олимпиаде. По его словам, такая мотивация может быть как движущей силой, так и источником излишнего напряжения.

Тренерский штаб осознает всю серьезность ситуации и усиливает контроль над тренировочным процессом. Основная часть ответственности за подготовку, включая правильное восстановление, питание и рациональное использование сил, ложится непосредственно на самих спортсменов. Работа с психологом и диетологом, хотя и важна, добавляет значительную умственную нагрузку, что может приводить к быстрой утомляемости. Павел Самусенко признался, что мысль о необходимости поддерживать такой интенсивный темп еще четыре года после текущего олимпийского цикла вызывает у него сомнения. Возраст также подталкивает к размышлениям о создании семьи и поиске более спокойного уклада жизни, поскольку постоянные сборы и тренировки лишают привычной личной жизни. Несмотря на то, что текущий сезон, лишенный чемпионатов мира, может показаться более спокойным, Павел подчеркивает, что он является важным этапом на пути к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры. Он образно сравнил это время с постепенным закручиванием винтиков, которые должны «выстрелить» в нужный момент. Павел также упомянул, что не следил за Зимней Олимпиадой, избегая негативных комментариев и обсуждений возможной предвзятости судейства в таких дисциплинах, как фигурное катание. Эта позиция свидетельствует о его сосредоточенности на собственной подготовке и стремлении минимизировать внешнее информационное давление. В контексте обсуждения других видов спорта, стоит отметить комментарий Журовой о готовности России принять турниры World Aquatics, если северные страны откажутся от их проведения, что может открыть новые возможности для российских городов. Мазепин выразил уверенность в способности России претендовать на проведение Чемпионата мира по водным видам спорта в 2031 году при условии развития инфраструктуры. Тренер сборной России по водному поло Станоевич подтвердил серьезный настрой команды на предстоящие матчи, а Чигирева рассказала о готовности сборной по синхронному плаванию к возможным сложностям с судейством на Чемпионате мира, подчеркнув эмоциональную ценность каждой завоеванной медали





