Head Topics

Спорт News

Павел Самусенко: «На Олимпиаде мы должны устроить разнос и привезти рекордное количество медалей»
📆4/17/2026 9:27 AM
📰sportsru
104 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 62% · Publisher: 63%

Призер чемпионата мира по плаванию Павел Самусенко рассказал о высоком давлении, которое испытывает сборная России перед Олимпиадой-2028, и о своей мотивации достичь рекордного количества медалей, несмотря на усталость от интенсивного тренировочного процесса и мыслях о будущем.

Призер чемпионата мира по плаванию Павел Самусенко поделился своими мыслями о предстоящих Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе и давлении, которое испытывает сборная России. В последнее время на спорт сменов ложится огромная ответственность, и Павел считает, что это должно стать мощным стимулом для достижения рекордных результатов на Олимпиаде. По его словам, такая мотивация может быть как движущей силой, так и источником излишнего напряжения.

Тренерский штаб осознает всю серьезность ситуации и усиливает контроль над тренировочным процессом. Основная часть ответственности за подготовку, включая правильное восстановление, питание и рациональное использование сил, ложится непосредственно на самих спортсменов. Работа с психологом и диетологом, хотя и важна, добавляет значительную умственную нагрузку, что может приводить к быстрой утомляемости. Павел Самусенко признался, что мысль о необходимости поддерживать такой интенсивный темп еще четыре года после текущего олимпийского цикла вызывает у него сомнения. Возраст также подталкивает к размышлениям о создании семьи и поиске более спокойного уклада жизни, поскольку постоянные сборы и тренировки лишают привычной личной жизни. Несмотря на то, что текущий сезон, лишенный чемпионатов мира, может показаться более спокойным, Павел подчеркивает, что он является важным этапом на пути к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры. Он образно сравнил это время с постепенным закручиванием винтиков, которые должны «выстрелить» в нужный момент. Павел также упомянул, что не следил за Зимней Олимпиадой, избегая негативных комментариев и обсуждений возможной предвзятости судейства в таких дисциплинах, как фигурное катание. Эта позиция свидетельствует о его сосредоточенности на собственной подготовке и стремлении минимизировать внешнее информационное давление. В контексте обсуждения других видов спорта, стоит отметить комментарий Журовой о готовности России принять турниры World Aquatics, если северные страны откажутся от их проведения, что может открыть новые возможности для российских городов. Мазепин выразил уверенность в способности России претендовать на проведение Чемпионата мира по водным видам спорта в 2031 году при условии развития инфраструктуры. Тренер сборной России по водному поло Станоевич подтвердил серьезный настрой команды на предстоящие матчи, а Чигирева рассказала о готовности сборной по синхронному плаванию к возможным сложностям с судейством на Чемпионате мира, подчеркнув эмоциональную ценность каждой завоеванной медали

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sportsru /  🏆 7. in RU

Павел Самусенко Олимпиада 2028 Плавание Сборная России Мотивация

 

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »



Render Time: 2026-04-18 23:39:45