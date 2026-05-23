Павел Морозов: Мы завершаем сотрудничество с Артемом Дзюбой, контракт продлен не будет. Дзюба помог клубу на определённом этапе развития

Павел Морозов, владелец «Акрона», объявил о завершении сотрудничества с Артемом Дзюбой, отметив, что форвард принял решение, взял на себя все риски по здоровью, что выйдет в стыках и поможет клубу остаться в РПЛ. Морозов также выразил благодарность Дзюбе за его отношение и вклад в результаты, а также пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Мы завершаем сотрудничество с Артемом Дзюбой: контракт продлен не будет. Артем вошел в историю клуба, стал лучшим бомбардиром «Акрона', побил всевозможные рекорд ы в российском футбол е.

Дзюба помог нашему клубу на определённом этапе развития. Мы благодарны ему за его отношение и вклад в результаты.

«Акрону» нужны новые герои, мы хотим дальше расти и развиваться, делать ставку на новые имена и, в том числе, собственных воспитанников, которым мы много доверяли в прошедшем сезоне. Благодарим Артема за неимоверный вклад в результаты команды и желаем успехов в дальнейшей карьере. Спасибо за все, капитан





