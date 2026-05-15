Павел Чернявский , известный по ролям в сериалах 'След', 'Счастливы вместе', 'Чернобыль' и 'Балабол', погиб в зоне спецоперации в возрасте 40 лет, сообщает портал 'Кино-театр.ру'. Аф.ру собрал детали.
Чем известен Павел Чернявский Чернявский родился 13 мая 1986 года в Омске. С 15 лет играл в театре-студии 'Пятый угол'. Окончил курсы актерского мастерства в Новосибирском театральном институте (2011) и Омский государственный университет имени Достоевского по специальности 'режиссер театрализованных представлений и праздников' (2013). С 2010 по 2015 год служил в екатеринбургском театре 'Театрон'.
После переезда в Москву вошел в труппу Московского театра представлений. В каком фильме сыграл актер Чернявский Чернявский начал сниматься в кино в 2008 году и за 18 лет карьеры набрал внушительную фильмографию из 39 проектов. Он известен зрителям по ролям в детективах и драматических сериалах. Среди его работ — эпизоды в знаменитом 'Следе' (роль Олег Ветров) и комедийном ситкоме 'Счастливы вместе'.
Он также появлялся в сериалах 'Балабол', 'Чернобыль', 'КЛУБ', 'Волкодав', 'Закрытая школа' и 'Мент в законе'. В 2022 году вышла криминальная драма 'Опасная близость' с его участием, а также мелодрама 'Иван да Мадина'. Среди последних работ актера — сериалы 'Однажды в Залесье', 'Девушки с Макаровым-2' и 'Дублер'. Причина гибели артиста В декабре 2025 года Чернявский подписал контракт с Министерством обороны России. 3 марта 2026 года он погиб в зоне проведения специальной военной операции
