Бывший футболист и тренер Павел Анюков в интервью «Чемпионату» рассказал о своем подходе к тренировкам защитников, работе с Мантуаном и важности детского футбола.

В интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко бывший футбол ист и нынешний тренер Павел Анюков поделился своим взглядом на роль защитников в современном футбол е и работу с молодыми игроками.

По его мнению, переход полузащитника в оборону требует не только времени, но и специфической подготовки. Анюков подчеркнул, что для него защитник — это прежде всего надежный игрок в обороне, а не атакующий элемент. Хотя он признает, что некоторые тренеры целенаправленно оттягивают полузащитников назад, чтобы усилить атакующий потенциал команды, но это часто приводит к уязвимости в защите, особенно в матчах с сильными соперниками.

В качестве примера он привел работу с Мантуаном, который, по словам Анюкова, много трудится и старается выполнять все требования тренерского штаба. В группе, с которой работает Анюков, состоят 10-12 человек, включая опорных полузащитников. Тренер отметил, что работа с молодыми игроками идет активно и приносит удовлетворение. Он также подчеркнул важность детского и молодежного футбола в формировании будущих защитников.

Анюков уверен, что без должной подготовки и опыта сложно переквалифицировать игрока из полузащиты в оборону. В заключение тренер отметил, что его подход к тренировкам основан на командной работе и индивидуальном подходе к каждому игроку





