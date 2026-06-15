Павел Буре и Алина Хасанова официально развелись: подробности расставания

Хоккеист Павел Буре и его супруга Алина Хасанова завершили бракоразводный процесс после 15 лет брака. Экс-жена спортсмена сообщила, что дети останутся с ней, а отец сможет их видеть по обоюдному согласию.

Семейная жизнь известного хоккеиста Павла Буре и его супруги Алины Хасановой подошла к концу. Официальное расторжение брака состоялось недавно, и общественность узнала об этом из сообщения самой Алины в социальных сетях.

Отвечая на вопросы подписчиков, она подтвердила, что их развод состоялся сегодня. Алина также рассказала, что трое общих детей - сын и две дочери - будут проживать с ней. При этом она подчеркнула, что отец вправе проводить время с детьми, и она не ставила никаких ограничений. Главное, чтобы все происходило по обоюдному согласию.

Бывшая жена хоккеиста отметила, что теперь сама занимается семейными финансами и несет основную часть расходов на детей. Она планирует позже подробно рассказать о вопросе алиментов и высказала мнение, что их расставание можно было предотвратить. По словам Алины, развод был непростым решением, но она надеется, что в будущем они с Павлом смогут сохранить дружеские отношения ради детей. Пара официально зарегистрировала свой брак в 2009 году.

За годы совместной жизни у них родились трое детей: сын Павел, названный в честь отца, и две дочери - Алиса и Анна. Сейчас дети находятся в подростковом возрасте. Алина Хасанова всегда была непубличной личностью, редко появлялась на светских мероприятиях и предпочитала заниматься воспитанием детей и домашним хозяйством. Павел Буре, напротив, вел активную общественную жизнь после завершения хоккейной карьеры.

Он участвовал в благотворительных проектах, занимался бизнесом и иногда появлялся на телевидении. До вступления в брак с Хасановой, у Буре были отношения с рядом известных личностей, среди которых была певица Ирина Салтыкова. Также ходили слухи о его возможной связи с теннисисткой Анной Курниковой, однако официально это не подтверждено. Павел Буре, известный как Русская Ракета, завершил свою хоккейную карьеру в 2005 году и до сих пор остается одной из самых узнаваемых фигур в российском спорте.

Теперь Алина Хасанова начинает новую главу в своей жизни. Она планирует более активно заниматься благотворительностью и, возможно, открыть собственный бизнес, связанный с детскими товарами. В своем обращении она также выразила сожаление, что развода можно было избежать, если бы стороны проявили больше понимания друг к другу. Поклонники пары надеются, что развод пройдет без скандалов и существенных финансовых претензий, а дети смогут сохранить теплые отношения с обоими родителями.

Павел Буре пока не комментирует ситуацию, но, вероятно, в ближайшее время появится официальное заявление с его стороны. История развода известных спортсменов часто привлекает внимание СМИ, и этот случай не стал исключением. Многие эксперты отмечают, что в семьях, где один из супругов постоянно находится в разъездах, кризисы случаются чаще. Тем не менее, Алина настроена оптимистично и верит, что впереди ее ждут только позитивные перемены





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Павел Буре Алина Хасанова Развод Хоккей Дети

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