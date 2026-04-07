Павел Силягин сразится за титул IBF против Ослейса Иглесиаса в Монреале

Российский боксёр Павел Силягин проведёт бой против кубинца Ослейса Иглесиаса за вакантный пояс IBF во втором среднем весе в Монреале. Силягин, как и его соперник, ещё не знает поражений. Поединок станет важным этапом в карьере обоих бойцов.

В ночь с 9 на 10 апреля в Монреале, Канада, состоится важнейший поединок в профессиональной карьере российского бокс ёра Павла Силягина. Он выйдет на ринг против кубинца Ослейса Иглесиаса, чтобы оспорить вакантный титул чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе. Это будет схватка двух непобеждённых бойцов, что добавляет остроты и интриги предстоящему бою.

Для Силягина это шанс заявить о себе на международной арене и вписать своё имя в историю бокса, а для Иглесиаса – подтвердить статус одного из самых перспективных проспектов дивизиона. Обстановка накаляется, ставки высоки, и болельщики по всему миру с замиранием сердца ожидают исхода этой битвы. \Событие приобрело особую значимость в свете изменений в расстановке сил в дивизионе. Осенью прошлого года Теренс Кроуфорд, завоевав титул абсолютного чемпиона, объявил о завершении карьеры, что привело к образованию вакансий на всех четырёх чемпионских поясах. Иглесиас, занимавший первое место в рейтинге IBF, стал первым претендентом на вакантный титул. Однако возникли трудности с поиском достойного соперника. Звездный Сауль Альварес отказался от поединка из-за травмы, а Хайме Мунгия также не выразил заинтересованности. Другие претенденты, такие как Каллум Симпсон и Хамза Шираз, не смогли предложить свои кандидатуры по разным причинам. В итоге, седьмой номер рейтинга IBF, Павел Силягин, получил свой шанс и согласился принять вызов Иглесиаса. Это стало для российского боксёра возможностью подняться на вершину мирового бокса, хотя и предстоит столкнуться с одним из самых опасных соперников в своей карьере. \Опасения вполне обоснованы: кубинский боец Иглесиас славится своей мощью, демонстрируя впечатляющую статистику: 14 побед в 14 боях, из которых 13 одержаны нокаутами. Он смог досрочно завершить поединки против таких соперников, как Евгений Шведенко, который ранее свёл бой с Силягиным к ничьей, и Владимир Шишкин, до этого не проигрывавший нокаутом. Айзек Чилемба — единственный боксёр, выдержавший с Иглесиасом всю дистанцию боя. Это подтверждает, что Иглесиас обладает сокрушительной ударной мощью, представляющей серьёзную угрозу для любого противника. Силягин, безусловно, рассматривается как андердог в этом бою, особенно учитывая, что поединок пройдет на территории Иглесиаса. С 2024 года интересы кубинца представляет промоутерская компания Eye of the Tiger, ранее организовывавшая бои в Канаде для Артура Бетербиева. Иглесиас уже провел пять последних поединков в Канаде, в то время как для Силягина это будет первый бой за пределами его родной страны. Главная задача для Силягина – переиграть Иглесиаса, как это делал Исраил Мадримов, умело использующий игровые элементы бокса, в любительских поединках. Сам Силягин не обладает нокаутирующим ударом, но славится хорошей выносливостью, что может стать ключевым фактором в бою, проходящем на дальней дистанции. Многие проводят параллели с поединком Дмитрия Бивола и Канело, когда российский боксёр, также являясь андердогом, сумел одержать победу. Силягин надеется повторить путь Бивола, понимая, что это будет непросто. Павел уверен в своих силах, отмечая, что знаком с атмосферой Монреаля, где он помогал Артуру Бетербиеву. Он подчеркивает, что бой будет интересен столкновением разных стилей и чувствует себя хорошо подготовленным к титульному поединку, нацеливаясь только на победу. На кону – не только пояс, но и возможность для российского бокса вновь громко заявить о себе на мировой арене.





