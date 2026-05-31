ПСЖ: победа в Лиге чемпионов, чествование в Париже, Макрон поздравил команду

В воскресенье в Париже проходит чествование «ПСЖ». Сначала команда отправилась на Марсово поле, где ее приветствовали болельщики. После этого игроки и тренеры посетили Елисейский дворец, где с речью выступил Макрон, назвавший победу «ПСЖ» «источником огромной гордости для всей страны». Затем участники встречи сделали совместное фото. «ПСЖ» в субботу в Будапеште обыграл лондонский «Арсенал» в финале Лиги чемпионов (1:1, 4:3 по пенальти). Сафонов стал первым российским футболистом, дважды побеждавшим в Лиге чемпионов. Сафонов: «Не вижу ни одной причины останавливаться. Для меня есть только одна дорога — к новым победам и свершениям

«ПСЖ» в субботу в Будапеште обыграл лондонский «Арсенал» в финале Лиги чемпионов (1:1, 4:3 по пенальти). Сафонов стал первым российским футболистом, дважды победившим в Лиге чемпионов. Сафонов: «Не вижу ни одной причины останавливаться. Для меня есть только одна дорога — к новым победам и свершениям

Чемпионат Бразилии. Тур 18 Bрагантино - Интернасьонал. Чемпионат Бразилии. Тур 18 Франция шокирована смертью героя сборной.

Жена Сафонова рассказала, что они забыли взять флаг России на финал ЛЧ, поэтому его собирали из французских флажков Кавазашвили рассказал, что надо изменить Сафонову в игре, чтобы претендовать на звание лучшего вратаря мира После победы «ПСЖ» в ЛЧ во Франции задержаны 416 человек, пострадали семь полицейских — МВД Франция задержала более 300 человек во время беспорядков после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»





