ПСЖ: победа в Лиге чемпионов, чествование в Париже, Макрон поздравил команду

ПСЖ: победа в Лиге чемпионов, чествование в Париже, Макрон поздравил команду
📆5/31/2026 6:57 PM
В воскресенье в Париже проходит чествование «ПСЖ». Сначала команда отправилась на Марсово поле, где ее приветствовали болельщики. После этого игроки и тренеры посетили Елисейский дворец, где с речью выступил Макрон, назвавший победу «ПСЖ» «источником огромной гордости для всей страны». Затем участники встречи сделали совместное фото. «ПСЖ» в субботу в Будапеште обыграл лондонский «Арсенал» в финале Лиги чемпионов (1:1, 4:3 по пенальти). Сафонов стал первым российским футболистом, дважды побеждавшим в Лиге чемпионов. Сафонов: «Не вижу ни одной причины останавливаться. Для меня есть только одна дорога — к новым победам и свершениям

«ПСЖ» в субботу в Будапеште обыграл лондонский «Арсенал» в финале Лиги чемпионов (1:1, 4:3 по пенальти). Сафонов стал первым российским футболистом, дважды победившим в Лиге чемпионов. Сафонов: «Не вижу ни одной причины останавливаться. Для меня есть только одна дорога — к новым победам и свершениям

Франция шокирована смертью героя сборной.

После победы «ПСЖ» в ЛЧ во Франции задержаны 416 человек, пострадали семь полицейских — МВД Франция задержала более 300 человек во время беспорядков после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

ПСЖ Лига Чемпионов Марсово Поле Елисейский Дворец Макрон Сафонов Россия Франция Безопасность Беспорядки

 

