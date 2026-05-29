ПСЖ – Арсенал: финал Лиги чемпионов

Live-трансляция с автообновлением постов, история встреч, кадровые проблемы, имидж клубов.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой. Сегодня, 30 мая, состоится главный еврокубковый матч сезона – в финале Лиги чемпионов встретятся « ПСЖ » и « Арсенал ».

Встреча пройдёт в Будапеште на «Пушкаш Арене».

«ПСЖ» – действующий победитель ЛЧ, а «Арсенал» последний раз играл в финале этого турнира аж в 2006 году – тогда команда Арсена Венгера уступила «Барселоне» (1:2). Что же касается истории встреч, то клубы встречались в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов – причём трижды: на общем этапе сильнее оказались лондонцы (2:0), а в полуфинале – уже парижане (1:0, 2:1). Занятно, что эти поражения – последние в ЛЧ для «Арсенала». То есть в случае сегодняшней победы команда Микеля Артеты пройдёт турнир без поражений.

Самый жуткий день карьеры вратаря «Арсенала» Для «ПСЖ» же с имиджевой точки зрения важно выиграть Лигу чемпионов дважды подряд. Это поставит французский клуб в один ряд с «Реалом» – пока только ему удалось оформить две победы в двух финалах кряду (речь именно про ЛЧ). Надо признать, что не все лучшие смогут выйти на поле в Будапеште. Усман Дембеле и Ашраф Хакими, скорее всего, не сыграют за «ПСЖ», а у «Арсенала» под вопросом, например, Юрриен Тимбер.

Но кадровых проблем не сказать чтобы как-то совсем много, всё же команды подходят к встрече практически в оптимальных составах





