ПСЖ обыграл Арсенал в финале Лиги чемпионов и получил €146 млн призовых, а российский вратарь Матвей Сафонов стал одним из героев матча.

Пари Сен-Жермен во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов, одержав победу над лондонским Арсенал ом в финальном матче, прошедшем в Будапеште. Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались парижане - 4:3.

Ворота ПСЖ защищал российский вратарь Матвей Сафонов, который отразил несколько ударов и стал одним из героев финала. Арсенал в свою очередь полагался на испанца Давида Райю, который также продемонстрировал высокий уровень, но в решающий момент уступил сопернику. Эта победа принесла французскому клубу не только престижный трофей, но и значительные финансовые поступления. По данным издания The Athletic, общая сумма призовых за победу в турнире составила около 146 миллионов евро.

Из них 6,5 миллиона были получены непосредственно за победу в финале, а остальные 139 миллионов - за предыдущие этапы соревнования: участие в групповом этапе, выход в плей-офф, победы в 1/8 финала, четвертьфинале и полуфинале. Однако это не окончательная цифра, так как ПСЖ ещё предстоит участие в Суперкубке УЕФА против Астон Виллы, что принесёт дополнительные 4 миллиона евро, а в случае победы - ещё 1 миллион.

Эти средства не были учтены в расчётах The Athletic, так как они относятся к следующему сезону. Арсенал, проигравший финал, также заработал рекордную для английского клуба сумму - около 143 миллионов евро. Это подчёркивает колоссальные финансовые возможности Лиги чемпионов, особенно на фоне проблем ПСЖ с телевизионными правами во Франции. За победу в Лиге 1 сезона 2024/25 парижский клуб получил всего 38,5 миллиона евро внутренних призовых, что в несколько раз меньше доходов топ-клубов Английской премьер-лиги.

Например, победитель АПЛ зарабатывает более 100 миллионов евро только за счёт внутреннего чемпионата. Это свидетельствует о растущем разрыве между французским футболом и ведущими европейскими лигами. Всего 36 участников текущей Лиги чемпионов разделили призовой фонд в 2,428 миллиарда евро, причём ещё 30 миллионов евро получили семь клубов, выбывших в раунде плей-офф квалификации. Таким образом, общий объём выплат превысил 2,45 миллиарда евро.

Большая часть выплат зависит от результатов, и в этом плане Арсенал имел преимущество благодаря идеальному выступлению на общем этапе: лондонцы выиграли все матчи и набрали максимальное количество очков. Однако ПСЖ компенсировал разницу за счёт механизма под названием value pillar, который учитывает рейтинг клуба в еврокубках и стоимость телевизионных прав в стране.

Благодаря стабильному участию в Лиге чемпионов на протяжении многих лет и французскому рынку, который имеет относительно высокую стоимость по сравнению с некоторыми другими странами, ПСЖ оказался среди главных получателей этих средств. Минимальные выплаты в турнире значительно ниже: самый скромный доход среди участников получил казахстанский Кайрат - около 21,2 миллиона евро. Однако даже эта сумма сопоставима с доходами всей внутренней лиги Казахстана, что показывает колоссальный финансовый эффект от участия в главном клубном турнире Европы.

The Athletic отмечает, что Лига чемпионов всё сильнее закрепляет финансовое преимущество топ-клубов. В этом сезоне сразу несколько команд, включая ПСЖ, Арсенал, Баварию, Ливерпуль, Атлетико и Реал, превысили отметку в 100 миллионов евро призовых. Это создаёт замкнутый круг, где богатые клубы становятся ещё богаче, а аутсайдерам всё сложнее конкурировать на высшем уровне. Российский вратарь Матвей Сафонов, защищавший цвета ПСЖ в финале, внёс свой вклад в успех команды и стал частью этой истории.

Его выступление привлекло внимание болельщиков и экспертов, что может повысить интерес к российским игрокам в Европе





