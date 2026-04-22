Обзор матча 26-го тура Лиги 1 между ПСЖ и Нантом, завершившегося победой парижан со счётом 3:0. Хвича Кварацхелия оформил дубль, а Матвей Сафонов сохранил ворота на замке.

Парижский « ПСЖ » уверенно обыграл « Нант » со счётом 3:0 в матче 26-го тура французской Лиги 1, состоявшемся 22 апреля 2026 года. Победа позволила парижанам укрепить свои позиции в борьбе за чемпионский титул и оторваться от преследователей.

Матч, перенесённый из-за приоритетов «ПСЖ» в Лиге Чемпионов, не предоставил серьёзных испытаний для российского голкипера Матвея Сафонова, который провёл 17-ю игру подряд за парижан и сохранил 10-й «сухой» матч в сезоне, несмотря на один пропущенный гол, который был отменён VAR. Главным героем встречи стал грузинский вингер Хвича Кварацхелия, оформивший дубль и продемонстрировавший впечатляющую технику и креативность. Первая половина матча началась с доминирования «ПСЖ» во владении мячом, однако долгое время соперникам не удавалось создавать опасные моменты.

На 10-й минуте судья прибегнул к помощи VAR, выявив игру рукой со стороны игрока «Нанта» Юссефа при борьбе с Маркиньосом. Кварацхелия уверенно реализовал пенальти, отправив мяч в правый угол ворот, несмотря на правильный выбор направления удара вратарём «Нанта» Лопешем. Вскоре после этого Лопеш спас свою команду после опасного удара Дембеле.

«Нант» ответил голом Леру после стандарта, однако радость гостей была недолгой – гол был отменён из-за офсайда, зафиксированного VAR. Сафонов в первом тайме был вынужден отразить несколько дальних и несильных ударов от Аблина, а также нейтрализовать опасный выпад Маттиса благодаря своевременному подкату Забарного. Зато Лопешу пришлось капитулировать на 38-й минуте, когда Дуэ, получив проникающую передачу от Хакими, мощным ударом отправил мяч в дальний угол ворот, не оставив вратарю шансов.

В начале второго тайма Кварацхелия увеличил преимущество «ПСЖ», продемонстрировав великолепный дриблинг, обыграв троих соперников и подсечкой отправив мяч в правый угол ворот. Грузинский вингер мог оформить хет-трик, но его удар после подачи с углового попал в перекладину. Луис Энрике активно использовал замены, предоставив игровое время Руису, восстанавливающемуся после травмы колена, который также отметился опасным ударом, попавшим в штангу. Сафонов в концовке матча продемонстрировал свою надёжность, отразив удары Деуффу и Эль-Араби.

Несмотря на усилия «Нанта», который создал 0,87 ожидаемого гола, забить так и не удалось. Победа над «Нантом» позволила «ПСЖ» реабилитироваться после поражения от «Лиона» и увеличить отрыв от «Ланса» до четырёх очков в турнирной таблице Лиги 1. Матч подтвердил доминирование парижан и продемонстрировал отличную форму Хвичи Кварацхелии, который становится ключевым игроком команды





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

