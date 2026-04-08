Парижский «ПСЖ» одержал победу над «Ливерпулем» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 2:0, демонстрируя уверенную игру и доминирование на поле. Российский вратарь Матвей Сафонов провел очередной сухой матч, подтвердив свой высокий уровень.

Парижский клуб « ПСЖ » одержал уверенную победу над «Ливерпулем» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, который прошел на домашнем стадионе французской команды. Встреча завершилась со счетом 2:0, что ставит « ПСЖ » в выгодное положение перед ответным матчем в Англии. Матч продемонстрировал явное преимущество парижан, в то время как « Ливерпуль » выглядел крайне неубедительно, не сумев создать серьезной угрозы воротам соперника.\Команда Арне Слота столкнулась с серьезными трудностями в атаке.

Английская команда не смогла нанести ни одного удара в створ ворот. Статистика также указывает на низкую эффективность «Ливерпуля»: всего 0,18 xG (ожидаемые голы), лишь три удара по воротам и владение мячом всего 30%. Первый гол в матче был забит на 11-й минуте Дезире Дуэ. Во втором тайме Хвича Кварацхелия удвоил преимущество, убежав от защиты и обыграв вратаря. В ходе матча судья Хосе Мартинес назначил пенальти после фола Ибраима Конате, но после просмотра VAR отменил решение. Усман Дембеле также попал в штангу, упустив возможность увеличить счет. Для «Ливерпуля» это поражение стало третьим подряд, что подчеркивает кризис в игре команды. В целом, за последние три матча «Ливерпуль» пропустил восемь голов, за последние недели шесть. В течение весны команда потерпела пять поражений из восьми. Поражение в Суперкубке Англии увеличило число проигранных матчей до 17 за сезон, что составляет больше трети от общего количества игр.\Особого внимания заслуживает выступление российского вратаря Матвея Сафонова, который провел свой третий сухой матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Он не пропустил ни одного мяча в матчах против «Атлетика» и «Челси», что говорит о его надежной игре. Несмотря на отсутствие сейвов в этой встрече из-за отсутствия ударов в створ от «Ливерпуля», Сафонов продемонстрировал уверенность и спокойствие. В одном из эпизодов он вышел за пределы штрафной площади, чтобы сыграть головой, но мяч попал в Доминика Собослаи, и Вильян Пачо подстраховал. Сафонов провел 35-ю игру за «ПСЖ», 15-ю – без пропущенных голов. Следующая игра «ПСЖ» против «Ливерпуля» состоится в Англии, и, учитывая предыдущий опыт, команде предстоит серьезное испытание. Болельщики выражают обеспокоенность текущей формой «Ливерпуля» и высказывают мнение о необходимости изменений в тренерском штабе. Некоторые эксперты и фанаты подчеркивают важность адекватной реакции руководства клуба на неудовлетворительные результаты команды, намекая на возможные перемены в тренерском штабе





