ПСЖ предложит Матвею Сафонову продлить контракт на улучшенных условиях

ПСЖ предложит Матвею Сафонову продлить контракт на улучшенных условиях
📆6/1/2026 3:19 PM
sportsru
Парижский клуб PSG предлагает продлить контракт голкиперу Mathieu Safonov на улучшенных условиях. Об этом заявил журналист Le Parisien Бенжамен Куаре.

ПСЖ предложит Матвею Сафонову продлить контракт на улучшенных условиях . Об этом заявил журналист Le Parisien Бенжамен Куаре. Насколько мне известно, « ПСЖ » предложит Сафонову продлить контракт на улучшенных условиях после отпуска .

Так что это должно произойти уже в ближайшее время. Обсуждение начнется после того, как игроки приступят к сборам. Не знаю точных деталей, но, думаю, новый контракт Сафонова будет рассчитан до лета 2031 года – это максимальный срок в чемпионате Франции. Куаре ранее опубликовал информацию о зарплате Сафонова в «ПСЖ» – 250 тысяч евро в месяц.

Он оказался самым низкооплачиваемым игроком парижской команды. Основным он стал только полгода назад, и это место надо ещё подтверждать. А так, здорово, конечно, хотелось бы, чтобы следующий сезон полностью провел как основной

