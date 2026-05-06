ПСЖ выходит в финал Лиги чемпионов: триумф парижан и железная выдержка Матвея Сафонова

📆5/6/2026 11:12 PM
RT на русском
Парижский клуб уверенно преодолел барьер в лице мюнхенской Баварии, обеспечив себе выход в решающий матч турнира. Особое внимание привлекли действия российского голкипера и неоднозначные решения арбитров.

Пари Сен-Жермен в очередной раз подтвердил свои амбиции на европейской арене, сумев вырвать путевку в финал Лиги чемпионов после драматичного противостояния с мюнхенской Баварией. Ответная встреча, прошедшая в Германии, стала настоящим испытанием для нервов болельщиков и игроков обеих команд.

С самого начала матча парижане продемонстрировали высокую концентрацию и тактическую гибкость. Уже на третьей минуте игры стадион замер: Хвича Кварацхелия совершил феноменальный прорыв по флангу, оставив защитников соперника далеко позади, и выдал идеальный пас на Усмана Дембеле. Форвард реализовал свой шанс, открыв счет и задав тон всему остальному противостоянию. Луис Энрике, главный тренер ПСЖ, заранее предупреждал своих подопечных о том, что преимущество всего в один мяч против такого гранда, как Бавария, не гарантирует успех.

Он подчеркивал, что мюнхенцы являются одной из сильнейших команд мира, и расслабленность может привести к катастрофе. Остаток встречи превратился в настоящую осаду ворот парижан. Мюнхенцы, которые в текущем сезоне демонстрировали подавляющую мощь на своем поле, обрушили весь свой атакующий потенциал на оборону гостей. Особую роль в этом сражении сыграл российский вратарь Матвей Сафонов.

Его игра стала одним из ключевых факторов успеха ПСЖ. Сафонов действовал уверенно, демонстрируя отличную реакцию и правильный выбор позиции. Особенно запомнился эпизод перед перерывом, когда Джамалу Мусиала удалось прорваться к штрафной площади и нанести резкий удар низом. Матвей, проявив максимальную концентрацию, вытянулся в струну и парировал этот мяч, сохранив преимущество своей команды.

В общей сложности российский голкипер зафиксировал пять сейвов, хотя многие из них были следствием грамотной игры защитников, которые минимизировали количество опасных моментов. В то же время Мануэль Нойер, ветеран немецкого футбола, также отметился важными действиями, но общее впечатление от игры Баварии осталось смешанным из-за их неспособности реализовать большинство созданных моментов. Однако матч не обошелся без серьезных скандалов, связанных с работой судейской бригады.

Главный арбитр Жоау Педру Пиньейру оказался в центре внимания из-за ряда спорных решений, которые могли в корне изменить ход игры. В первой половине встречи Нуну Мендеш допустил явную игру рукой в центре поля, но рефери решил ограничиться предупреждением, не показав вторую желтую карточку. Спустя короткое время произошел еще один инцидент: после неудачного выноса мяча Витиньей снаряд попал в руку Жоау Невешу.

Несмотря на очевидность нарушения, пенальти в ворота ПСЖ назначен не был, а система VAR, которая должна была помочь арбитру, почему-то промолчала. Эти моменты вызвали бурю негодования среди немецких игроков и тренерского штаба Баварии. Лишь в добавленное время Гарри Кейн смог забить гол, который позволил мюнхенцам избежать позорного поражения в матче, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы переломить общий итог двух встреч. Тактически парижане в этот вечер выглядели очень сплоченно.

Они выстроили настоящую стену в своей штрафной, грамотно используя пространство и не давая сопернику возможности для острого прострела или удара. Хвича Кварацхелия продолжал быть главной угрозой в контратаках, заставляя защиту Баварии постоянно находиться в напряжении. Несмотря на то что мюнхенцы доминировали по владению мячом и перекатывали его вокруг штрафной ПСЖ, реальной остроты в их действиях во втором тайме стало меньше. Луис Энрике сумел правильно настроить команду на игру от обороны, что в сочетании с надежной игрой Сафонова принесло долгожданный результат.

Теперь Париж Сен-Жермен готовится к финальному сражению, имея за плечами ценный опыт и уверенность в своих силах, в то время как Баварии придется анализировать свои ошибки и искать причины неудачи в самом престижном клубном турнире Европы

