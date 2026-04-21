ПСБ подтвердил статус лидера в привлечении молодых талантов по версии Changellenge

📆4/21/2026 3:52 PM
ПСБ второй год подряд признан Работодателем нового поколения. Банк активно внедряет современные HR-практики, развивает амбассадорское сообщество и инвестирует в профориентацию студентов для привлечения лучших молодых специалистов в финансовый сектор.

Быть современным работодателем, ориентированным на привлечение молодежи, означает смотреть в будущее и инвестировать в развитие человеческого капитала. Молодые, пытливые умы привносят в бизнес нестандартные подходы, предлагают свежий взгляд на привычные процессы и решают сложнейшие задачи с максимальной креативностью. В условиях жесткой конкуренции за квалифицированные кадры борьба за таланты становится приоритетной задачей для крупных корпораций.

Именно поэтому ПСБ уделяет столь пристальное внимание HR-стратегии, ориентированной на поколение зумеров и миллениалов. Второй год подряд банк успешно проходит сертификацию карьерной платформы Changellenge, подтверждая статус Работодатель нового поколения. Этот аудит, включающий глубокий анализ HR-процессов и масштабный опрос стажеров, наглядно демонстрирует, что финансовый институт полностью соответствует ожиданиям молодежи, являясь для них надежным и перспективным партнером на старте профессионального пути. Молодые специалисты в своих отзывах особенно отмечают такие сильные стороны ПСБ, как финансовая стабильность, четкие возможности для вертикального и горизонтального карьерного роста, высокий уровень социальной защищенности и внушительный соцпакет. Кроме того, для современной молодежи критически важными оказываются открытая корпоративная культура, гибкие условия труда и стремление компании поддерживать баланс между работой и личной жизнью. На текущий момент в команде банка трудятся уже более пяти тысяч специалистов моложе тридцати лет, и руководство финансового учреждения не планирует останавливаться на достигнутом. Банк активно развивает сообщество амбассадоров, куда входят наиболее активные и талантливые молодые сотрудники. Они выступают в роли связующего звена между банком и потенциальными кандидатами, честно и открыто рассказывая о ежедневных задачах, тонкостях банковской профессии и истинных ценностях организации. Помимо работы с уже нанятым персоналом, ПСБ активно инвестирует в профориентацию студентов. Регулярные экскурсии в офисы, выездные встречи и лекции помогают молодежи изнутри познакомиться с работой финансовой системы еще во время обучения в вузе. По словам Рубена Бегунца, вице-президента и директора Департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ, для удержания талантливой молодежи недостаточно просто ставить перед ними задачи. Необходимо создавать полноценную экосистему: предлагать качественное обучение, развивать предпринимательские навыки, проводить спортивные состязания и предоставлять возможности для самореализации. Партнерство с крупнейшими профильными учебными заведениями по всей России позволяет банку не только находить будущих профессионалов, но и формировать образовательные программы, соответствующие актуальным требованиям финансового рынка, тем самым обеспечивая непрерывный приток свежих идей в компанию

