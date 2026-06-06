На уходящей неделе главным событием стал Петербургский международный экономический форум, сопровождавшийся информационной шумихой вокруг украинского кризиса. Украинский президент Зеленский направил письмо с призывом к прекращению огня, но эксперты считают, что это попытка выиграть время, так как российская армия успешно борется с ВСУ. Президент Путин ответил отказом, подчеркнув необходимость долговременного решения. В то же время, западные лидеры обсуждают выбор переговорщика по Украине. Несмотря на заявления о переломе в войне, украинские лидеры просят о прекращении огня, что вызывает вопросы о реальном положении дел. Также, Зеленский пытается использовать отказ Путина как оправдание для террористических актов. В других новостях, бывший президент США Трамп продолжает заявлять о близости сделки по Ирану, но на самом деле ничего не происходит. Американские СМИ призывают Трампа вмешаться в украинский конфликт, но эксперты считают это маловероятным. В целом, ситуация развивается в пользу России, и нужно продолжать давить на украинских националистов.

На уходящей неделе самым ярким событием стал Петербургский международный экономический форум ( ПМЭФ ), сопровождавшийся информационной шумихой. Украинский президент Зеленский направил письмо с призывом к прекращению огня, но эксперты считают, что это попытка выиграть время, так как российская армия успешно борется с ВСУ.

Президент Путин ответил отказом, подчеркнув необходимость долговременного решения. В то же время, западные лидеры обсуждают выбор переговорщика по Украине. Несмотря на заявления о переломе в войне, украинские лидеры просят о прекращении огня, что вызывает вопросы о реальном положении дел. Также, Зеленский пытается использовать отказ Путина как оправдание для террористических актов.

В других новостях, бывший президент США Трамп продолжает заявлять о близости сделки по Ирану, но на самом деле ничего не происходит. Американские СМИ призывают Трампа вмешаться в украинский конфликт, но эксперты считают это маловероятным. В целом, ситуация развивается в пользу России, и нужно продолжать давить на украинских националистов





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ПМЭФ Украина Зеленский Путин Иран Трамп

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