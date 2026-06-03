Петербургский экономический форум (ПМЭФ) вызвал критику со стороны партий, входящих в правящую коалицию в ФРГ. Эксперты ХДС и СДПГ осудили участие немецкого бизнеса в форуме, считая, что это косвенно укрепляет Россию и наносит ущерб международному авторитету Германии. В то же время, участие немецких бизнесменов в ПМЭФ вызвало обеспокоенность среди оппозиционных партий, таких как Альтернатива для Германии (АдГ). На фоне обострения tensions между Россией и Украиной, дроны ВСУ ударили по Петербургу перед открытием ПМЭФ, а бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер был замечен в Москве.

Петербургский экономический форум ( ПМЭФ ), проходящий с 3 по 6 июня, вызвал критику со стороны партий, входящих в правящую коалицию в ФРГ - Христианско-демократического союза ( ХДС ) и Социал-демократической партии Германии ( СДПГ ).

Эксперт ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) подверг критике участвующих в ПМЭФ представителей немецкого бизнеса, заявив, что они косвенно укрепляют Россию и способствуют нормализации нарушающей международное право. Эксперт по вопросам экономической политики парламентской фракции СДПГ Себастьян Ролофф (Sebastian Roloff) назвал участие в форуме "катастрофическим сигналом", несмотря на то, что оно может быть законным, пока не нарушает санкции ЕС. Он считает, что на настоящий момент еще далеко не время для нормализации отношений - ни политических, ни экономических.

В то же время, участие в форуме немецких бизнесменов, таких как совладелец сети российских гипермаркетов "Глобус" и производитель молока в России Штеффен Брух, вызывает обеспокоенность среди оппозиционных партий, таких как Альтернатива для Германии (АдГ). Депутаты АдГ Штеффен Котре (Steffen Kotré), Маттиас Мосдорф (Matthias Moosdorf) и глава отделения АдГ в Саксонии Йорг Урбан (Jörg Urban) выразили свою позицию по этому вопросу. Также участие в форуме депутата бундестага Маркуса Фронмайера (Markus Frohnmaier) вызвало резонанс.

Он заявил, что целью поездки было поддержание открытых каналов связи в сложных условиях и представление немецких интересов. ПМЭФ позиционирует себя как площадка для диалога между деловыми кругами России, развивающихся рынков и мира в целом, в этом году его посетят представители более чем 130 стран. Однако на фоне обострения tensions между Россией и Украиной, дроны ВСУ ударили по Петербургу перед открытием ПМЭФ, загорелся крупный нефтяной терминал.

Кроме того, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер был замечен в отеле "Балчуг Кемпински" близ Кремля, что вызвало вопросы о его целях визита. В то же время, генсек НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев, а дрон атаковал автобус в Донецкой области, в результате чего погибли семь человек. Президент США Дональд Трамп отрицает прекращение переговоров с Ираном





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ПМЭФ ХДС СДПГ Германия Россия Санкции Украина Шрёдер НАТО Иран

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