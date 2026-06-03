ПМЭФ-2026: Москва представила масштабную интерактивную экспозицию на форуме

Москва представила масштабную интерактивную экспозицию на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). Экспозиция отражает достижения столицы в ключевых сферах и планы развития на ближайшие годы. Она объединяет проекты в экономике, транспорте, промышленности, градостроительстве, социальной сфере и ЖКХ.

Москва , 3 июня - АиФ- Москва . Сегодня стартовал Петербургский международный экономический форум, в работе которого традиционно активно участвует Москва . Город представил на ПМЭФ-2026 масштабную интерактивную экспозицию, отражающую достижения столицы в ключевых сферах и планы развития на ближайшие годы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Стенд объединяет проекты в экономике, транспорте, промышленности, градостроительстве, социальной сфере и ЖКХ. Посетителям демонстрируют технологии, уже применяемые в городе: от цифровых сервисов до высокотехнологичных производств. Отдельный блок посвящен промышленному развитию столицы. За последние пять лет объем обрабатывающей промышленности в Москве вырос более чем вдвое, а доля высокотехнологичных отраслей в выручке продолжает увеличиваться.

Среди представленных проектов — роботизированный кластер по выпуску аккумуляторных батарей в ОЭЗ «Технополис Москва» и Московский центр фотоники, где ведется серийное производство фотонных интегральных схем. Большое внимание уделено транспортной системе. Москва сохраняет лидерство по темпам развития рельсового транспорта в Европе: с 2010 года сеть метро, МЦК и МЦД выросла до 444 станций. В перспективе планируется строительство новых линий метро, а также развитие беспилотного транспорта, включая трамваи и поезда.

На стенде также представлены масштабные градостроительные проекты — от обновления Ленинградского вокзала до будущего кампуса МГТУ «СТАНКИН» и Национального центра «Россия» в Коммунарке. Для знакомства с результатами работы по импортозамещению в энергетической отрасли Москвы для гостей Форума будет представлен макет водогрейной котельной «Руднево» мощностью 39 МВт, спроектированной и построенной силами специалистов АО «МОСГАЗ». Полностью автоматизированный объект работает на базе отечественного программного обеспечения.

Социальный блок экспозиции демонстрирует внедрение искусственного интеллекта в медицину и образование, включая «умные» сервисы диагностики, цифровые образовательные решения и современные медицинские комплексы. Отдельные зоны посвящены цифровым сервисам, промышленным предприятиям, проектам реновации и развитию городской среды. Гости форума могут ознакомиться с интерактивными макетами, VR-решениями и цифровыми моделями Москвы будущего. Экспозиция также включает демонстрацию городской стратегии «Москва-2040», ориентированной на дальнейшее технологическое развитие и повышение качества жизни.

Мэр Москвы подчеркнул, что представленные проекты отражают системный подход к развитию столицы, где технологии и инвестиции направлены прежде всего на улучшение жизни горожан. Оцените материал ПМЭФ-2026ПМЭ





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