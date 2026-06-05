На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин обсудил с участниками ключевые вопросы, связанные со специальной военной операцией, переговорами с Украиной и тезисами об экономической изоляции страны. Форум стал площадкой для диалога с представителями США, Китая и стран Ближнего Востока.

Петербургский международный экономический форум ( ПМЭФ ) стал площадкой для ключевого пленарного заседания, где CENTRALным событием выступил президент России Владимир Путин . После основных речей лидеров других государств началась активная дискуссия, в ходе которой глава государства отвечал на вопросы аудитории, затрагивающие широкий спектр острых тем, актуальных в настоящее время.

Особое внимание было уделено специальной военной операции (СВО) на Украине и возможным переговорам с украинской стороной. Выступление Путина на форуме, хотя и организованном в экономическом контексте, естественным образом вышло далеко за рамки чисто экономической проблематики, что отразилось и в posed вопросах. В качестве первого вопроса модератор заседания, Гита Мохан, задала тему экономической изоляции России. В ответ Владимир Путин подчеркнул, что Москва продолжает сотрудничество с Вашингтоном по целому ряду направлений.

В подтверждение он отметил присутствие на форуме представителей Соединенных Штатов, а также указал на активное участие делегаций с Ближнего Востока и Китая. Этот факт, по его мнению, свидетельствует против тезиса о полной изоляции. Президент также коснулся текущей экономической ситуации, отметив устойчивость российской экономики despite внешних вызовов и санкционного давления. Одной из абсолютно ключевых тем, доминировавших в дни форума, стало мирное урегулирование конфликта на Украине.

В контексте этого обсуждения российский лидер прокомментировал письмо президента Украины Владимира Зеленского, которое было опубликовано после недавнего заявления Путина о стремлении к мирному урегулированию. Многие наблюдатели и участники форума полагают, что это письмо является важным сигналом и потенциально открывает новые возможности для диалога. Президент России, в свою очередь, еще раз обозначил позицию Москвы, подчеркнув необходимость учета реальностей наGround и garantтий безопасности. Дискуссия на эту тему была напряженной и получила широкий отклик в международных СМИ.

Таким образом, ПМЭФ-2023 не только продемонстрировал экономические связи России с различными регионами мира, но и стал трибуной для обсуждения наиболее сложных политических вопросов, определяющих современную международную повестку





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