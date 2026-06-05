ПМЭФ-2026: автомобильные премьеры от Lada, Volga и Hongqi

На ПМЭФ-2026 представили новые автомобили: кроссовер Lada Azimut, Volga K50, люксовый седан Hongqi Guoya и гоночные болиды. Серийное производство Lada Azimut начнется в сентябре 2026г. Также показан грузовик БАЗ S35A11 и российско-индонезийский электроболид.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2026 году стал ареной для громких автомобильных премьер, представив как российские разработки, так и зарубежные новинки. Среди ключевых событий - дебют кроссовера Lada Azimut от АвтоВАЗа, обновленная Volga K50 и роскошный китайский седан Hongqi Guoya .

Также публике продемонстрировали гоночный болид LADA Vesta TCR и индонезийско-российский проект - двухместный спорткар с возможностью электрической модификации. Форум традиционно собрал ведущих автопроизводителей, которые не только показали новые модели, но и объявили о планах серийного производства. Китайский премиум-бренд Hongqi в очередной раз стал официальным автомобилем форума. На уличной экспозиции марка представила полную линейку моделей для частных и государственных нужд.

Главной люксовой премьерой стал представительский седан Hongqi Guoya стоимостью около 30 миллионов рублей. Дизайн модели разрабатывал бывший стилист Rolls-Royce Джайлс Тейлор. Автомобиль оснащен передовыми системами комфорта и безопасности, которые ранее были доступны только в автомобилях высшего сегмента. Hongqi Guoya призван конкурировать с ведущими мировыми брендами на российском рынке.

АвтоВАЗ развернул масштабную экспозицию, центральным элементом которой стал кроссовер Lada Azimut. Серийное производство новинки запланировано на сентябрь 2026 года. Вице-президент компании Сергей Громак отметил, что в модели установят эксклюзивную технологию обогрева межбоковых зеркал. На стенде также были представлены обновленная Niva Legend и классический ВАЗ-2101.

Помимо этого, спортивное подразделение LADA Sport ROSNEFT показало гоночную LADA Vesta TCR для класса SMP TCR Russia. Болид оснащен 1,8-литровым турбомотором мощностью 340-350 лошадиных сил, секвентальной коробкой передач и аэродинамическим обвесом. Еще одной заметной премьерой стала Volga K50, построенная на платформе Geely Monjar. Кроссовер оснащен 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 238 л.с.

, 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Цена стартует от 4 199 000 рублей. Кроме того, концерн Алмаз-Антей в лице АО Романов впервые представил седельный тягач повышенной проходимости БАЗ S35A11 с колесной формулой 6x6. Грузовик предназначен для эксплуатации в сложных дорожных и климатических условиях, что особенно актуально для удаленных регионов России.

Также на форуме показали совместный проект России и Индонезии - гоночный болид, который планируется выпускать в двух версиях: с традиционным бензиновым двигателем и полностью электрической. Это свидетельствует о растущем интересе к экологичным технологиям и международному сотрудничеству. ПМЭФ-2026 подтвердил статус площадки для демонстрации инноваций и обсуждения перспектив развития автомобильной отрасли





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ПМЭФ-2026 Lada Azimut Hongqi Guoya Volga K50 Гоночный Болид

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