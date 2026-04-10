ПВО отражает атаку беспилотников на Волгоградскую область: повреждены дома

Подразделения ПВО России отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты инфраструктуры Волгоградской области. Сообщается о повреждениях частных домов, пострадавших нет.

Москва, 10 апреля - АиФ-Москва. Средства противовоздушной обороны ( ПВО ) Российской Федерации продолжают борьбу с воздушными целями, совершающими нападения на территорию Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров объявил о массированной террористической атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. Сообщается о работе подразделений ПВО Министерства обороны России в ночное время суток.

В результате успешного отражения атаки, значительная часть БПЛА была уничтожена, однако, к сожалению, зафиксированы и последствия. \В частности, в Суровикинском районе области зафиксированы повреждения частных домовладений. По предварительным данным, повреждения получили пять домов. Обломки сбитых дронов также упали в Красноармейском районе Волгограда, в частности, на улицах Фадеева и проспекте Столетова. Губернатор Бочаров подчеркнул, что благодаря оперативным действиям и слаженной работе экстренных служб удалось избежать возгораний и, что самое важное, обошлось без жертв среди мирного населения. На месте происшествий работают оперативные службы, оценивающие ущерб и оказывающие необходимую помощь жителям пострадавших домов. Ведется расследование обстоятельств произошедшего и устанавливается тип использованных БПЛА, а также уточняется траектория их полета. Данный инцидент еще раз подчеркивает важность обеспечения безопасности граждан и защиты критической инфраструктуры. Ранее, 9 апреля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях атаки БПЛА на участке автодороги Белгород — Шебекино, в результате которой пострадали шесть человек. Эти события свидетельствуют о продолжающемся напряжении и активизации боевых действий в приграничных регионах. Власти предпринимают все необходимые меры для защиты населения и минимизации рисков, связанных с воздушными атаками. Особое внимание уделяется усилению системы ПВО и обеспечению оперативного реагирования на угрозы с воздуха. \Региональные власти и профильные ведомства активно взаимодействуют для координации действий и оказания всесторонней помощи пострадавшим. Ситуация находится под контролем, и принимаются все меры для восстановления поврежденной инфраструктуры и обеспечения нормальной жизнедеятельности населения. Жителям Волгоградской области оказывается необходимая психологическая и материальная поддержка. Местные жители, комментируя произошедшее, выражают благодарность военнослужащим и сотрудникам экстренных служб за их профессионализм и самоотверженность. Важно отметить, что подобные атаки направлены на создание паники и дестабилизацию обстановки, однако, благодаря слаженным действиям всех служб и поддержке населения, удается эффективно противостоять этим вызовам. Губернатор Бочаров и другие представители власти призывают жителей к сохранению спокойствия и бдительности, а также просят сообщать обо всех подозрительных объектах и действиях в правоохранительные органы. Проводятся дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности, включая усиление патрулирования и проверку готовности систем оповещения. Несомненно, данный инцидент станет предметом дальнейшего анализа и изучения, чтобы выработать более эффективные методы защиты от подобных угроз в будущем





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Волгоградская Область ПВО Беспилотники Атака Андрей Бочаров ВСУ Безопасность

United States Latest News, United States Headlines