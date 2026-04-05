Российская система ПВО продемонстрировала высокую эффективность, уничтожив 148 украинских беспилотников. Атаки произошли над несколькими регионами России, включая Белгородскую и Курскую области, Крым и Черное море. Также сообщается о трагических последствиях атаки БПЛА в Запорожской области.

Силы противовоздушной обороны ( ПВО ) Российской Федерации продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив в течение трех часов 148 беспилотных летательных аппаратов ( БПЛА ), принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны РФ, опубликованного в мессенджере MAX 5 апреля.

Данная информация свидетельствует о значительном усилении активности украинских беспилотных средств и эффективной работе российских систем ПВО по их перехвату и уничтожению. Согласно официальному заявлению, инцидент произошел в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Дежурные средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили указанное количество БПЛА самолетного типа. Удары были нанесены над различными регионами Российской Федерации, включая Белгородскую и Курскую области, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Черного моря. Данный инцидент подчеркивает сохраняющуюся напряженность в регионе и продолжающиеся попытки ВСУ нанести удары по российской территории с использованием беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим возникает необходимость в дальнейшем совершенствовании систем ПВО и обеспечении безопасности населения и инфраструктуры. Кроме того, в тот же день, 5 апреля, в Запорожской области в результате атаки беспилотника ВСУ произошла трагедия. Двое сельхозработников погибли, еще один человек получил ранения и был госпитализирован. Это еще раз подтверждает опасность, которую представляют собой украинские беспилотные аппараты для мирного населения и инфраструктуры, и необходимость принимать меры для защиты от подобных угроз. Министерство обороны России продолжает внимательно отслеживать ситуацию и предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности страны и защиты ее граждан. Регулярные сообщения о перехвате и уничтожении БПЛА свидетельствуют о постоянной боевой готовности российских сил ПВО и их способности эффективно противостоять воздушным атакам. В то же время, важно отметить растущую обеспокоенность экспертов по поводу возможных ответных мер со стороны России. В частности, некоторые аналитики предполагают, что в случае продолжения атак на российскую территорию, российские вооруженные силы могут рассмотреть возможность перехвата и уничтожения дронов уже над территорией стран НАТО. Такой сценарий, безусловно, приведет к дальнейшей эскалации конфликта и потребует от международного сообщества принятия срочных мер для урегулирования ситуации. В заключение, необходимо подчеркнуть важность соблюдения международного права и недопустимость атак на гражданское население и инфраструктуру. Российская Федерация, в свою очередь, будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты своих граждан и обеспечения безопасности своей территории. Все важные новости оперативно освещаются в канале «Известия» в мессенджере МАХ, где можно получить актуальную информацию о развитии событий





