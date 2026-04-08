ПВО РФ уничтожила 73 украинских БПЛА за ночь

Российские средства ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников, уничтожив 73 дрона за ночь, охватившую несколько регионов и акватории морей. Также сообщается об уничтожении еще 15 БПЛА в течение дня 7 апреля.

Средства противовоздушной обороны ( ПВО ) Российской Федерации продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив 73 беспилотных летательных аппарата ( БПЛА ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение ночи с 7 на 8 апреля. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны РФ, опубликованного в мессенджере MAX.

Масштабная операция по отражению воздушной атаки противника охватила обширную территорию, включая Орловскую и Ростовскую области, Краснодарский край, Республику Крым, а также акватории Азовского и Черного морей. Это свидетельствует о серьезной угрозе, которую представляют украинские дроны, и о необходимости постоянной готовности российских сил ПВО к отражению подобных атак. Уничтожение такого количества беспилотников подчеркивает интенсивность боевых действий и важность совершенствования систем противовоздушной обороны. Успешное перехватывание и уничтожение дронов является результатом слаженной работы расчетов ПВО, операторов радиолокационных станций и специалистов по радиоэлектронной борьбе (РЭБ). Особое внимание уделяется защите стратегически важных объектов и гражданской инфраструктуры. Кроме того, Министерство обороны РФ 7 апреля сообщило о ликвидации еще 15 украинских дронов в период с 07:00 до 20:00 над Белгородской, Брянской, Курской и Ленинградской областями. Это указывает на активное использование противником беспилотных аппаратов для разведки и нанесения ударов по российским территориям. В ответ на угрозу со стороны беспилотных летательных аппаратов в российских войсках создаются мобильные группы радиоэлектронной борьбы, которые получили название «пожарных команд». Их задача – оперативное обнаружение, подавление и уничтожение БПЛА противника, обеспечивая защиту стратегически важных объектов и целых районов. Эти группы оснащены современными средствами РЭБ, способными эффективно противостоять различным типам беспилотников. Развертывание таких подразделений является важным шагом в усилении обороноспособности и повышении безопасности российских регионов. Меры по усилению противодействия беспилотным аппаратам включают в себя как совершенствование систем ПВО, так и развитие технологий РЭБ. Ведется активная работа по разработке и внедрению новых средств обнаружения и подавления дронов, а также по подготовке личного состава. Необходимость обеспечения безопасности воздушного пространства над территорией России является приоритетной задачей. Действия российских военных направлены на минимизацию рисков для мирного населения и объектов инфраструктуры. В контексте текущих событий, информация о уничтожении большого количества украинских БПЛА имеет важное значение. Она демонстрирует способность российских сил противостоять воздушным атакам и защищать свои границы. Данные о типах уничтоженных дронов, их технических характеристиках и тактике применения противником пока не разглашаются. В то же время, эксперты отмечают, что использование беспилотников является одним из ключевых элементов современной войны, и противодействие им требует комплексного подхода. В целом, события последних дней свидетельствуют об эскалации боевых действий и о необходимости повышения готовности российских вооруженных сил к отражению любых угроз





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ПВО БПЛА Россия Украина РЭБ Беспилотники Военные

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Атака БПЛА на Новороссийск: повреждены жилые домаВ результате ночной атаки украинских беспилотников на Новороссийск повреждены 19 многоквартирных и 73 частных дома. Сообщается о пострадавших.

Read more »

В результате атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск были повреждены 92 домаПри атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Новороссийск были повреждены 73 частных и 19 многоквартирных домов. Об этом 6 апреля сообщили в оперативном штабе по Краснодарскому краю.«В результате ночной атаки на Новороссийск повреждены 19 многоквартирных и 73 частных дома», — говорится в сообщении в Telergram-канале.

Read more »

Средства ПВО сбили 73 беспилотника над территорией России за прошедшую ночьСредства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 73 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России за прошедшую ночь. Об этом 8 апреля сообщило Минобороны РФ.

Read more »