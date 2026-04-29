ПАСЕ приостановила членство Руслана Кутаева в Платформе для диалога с российскими демсилами

Секретариат ПАСЕ принял решение приостановить членство Руслана Кутаева в Платформе для диалога с российскими демократическими силами после получения жалоб на его высказывания. Организации, включая Кризисную группу СК SOS и «Сферу», потребовали его отстранения из-за комментариев об «убийствах чести». Позднее Кутаев заявил, что его слова были искажены. В контексте ужесточения законодательства в России и международных событий, это решение стало частью более широкого обсуждения прав человека и политических свобод.

Секретариат Парламентской ассамблеи Совета Европы ( ПАСЕ ) получил несколько жалоб, касающихся соответствия Руслана Кутаева, участника Платформы ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами, критериям, изложенным в пункте 8 Резолюции ПАСЕ № 2621 (2026).

В официальном заявлении отмечается, что после изучения предоставленных доказательств было принято решение приостановить его членство в Платформе в соответствии с пунктом 7 указанной резолюции. Решение вступает в силу немедленно. Среди организаций, выступивших с требованием провести оценку высказываний Кутаева и рассмотреть вопрос о его отстранении, значатся Кризисная группа СК SOS, «Сфера», «Выход», Equal PosOst, «Московский комьюнити-центр» и другие.

В центре внимания оказались его комментарии, сделанные 25 апреля в эфире YouTube-канала The Breakfast Show, где он заявил, что не намерен заниматься проблемами сбежавших чеченских женщин. Отвечая на вопрос об «убийствах чести», Кутаев заявил, что решения о судьбе женщин принимает семья, и никто не вправе ее осуждать. Позднее, в эфире того же канала и в беседе с «Новой газетой Европа», он заявил, что его слова были искажены и он на самом деле выступает против «убийств чести».

Это не первый случай, когда российские общественные деятели сталкиваются с последствиями своих высказываний. После начала войны против Украины в России ужесточили уголовное законодательство, и многие политики и блогеры были осуждены по статьям о «фейках» о российских вооруженных силах и о государственной измене. В контексте этих событий, депутаты и эксперты, такие как Ээрик-Нийлес Кросс, спецдокладчик ПАСЕ по вопросам взаимодействия с российскими демократическими силами, продолжают обсуждать последствия таких решений.

