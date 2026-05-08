Оценка ущерба и восстановление работы аэропортов после атаки беспилотников в Ростове-на-Дону

Специалисты оценивают ущерб, нанесенный региональному центру ЕС ОрВД в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников. Работа 13 аэропортов Юга России приостановлена, пассажирам оказывается помощь. Минтранс РФ рассматривает варианты восстановления авиасообщения.

Специалисты приступили к оценке ущерба, нанесенного региональному центру Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) в Ростове-на-Дону при ударе беспилотников (БПЛА). Об этом 8 мая сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

«Специалисты проводят оценку нанесенного ущерба региональному центру ЕС ОрВД в Ростове-на-Дону для определения возможности восстановления работы поврежденного оборудования», — говорится в канале ведомства в мессенджере «Макс». Пресс-служба Минтранса добавила, что аэропорты уделяют внимание пассажирам, рейсы которых отменились из-за инцидента. Их обеспечивают едой и напитками, а также проживанием в гостиницах. Кроме того, глава ведомства Андрей Никитин поручил авиаперевозчикам вместе с РЖД организовать перевозку пассажиров отмененных рейсов на автобусах и поездах.

В ведомстве заверили, что решение о сроках возобновления работы аэропортов Юга России в сокращенном режиме будет принято в ближайшее время. Ранее в этот день из-за попадания беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в административное здание «Аэронавигации Юга России» была приостановлена работа 13 аэропортов. В Минтрансе отметили, что ограничения коснулись авиагаваней Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. В результате происшествия авиакомпания «Аэрофлот» 8 мая вынужденно скорректировала расписание.

Часть рейсов была смещена по времени вылета, а некоторые — отменены. Кроме того, ряд воздушных судов были перенаправлены на запасные аэродромы. По предварительным данным, атака беспилотников привела к значительным повреждениям инфраструктуры регионального центра ЕС ОрВД. Эксперты оценивают масштабы разрушений и разрабатывают планы по восстановлению работы системы.

В то же время, власти региона и федеральные ведомства предпринимают меры по минимизации неудобств для пассажиров. В частности, организованы дополнительные маршруты наземного транспорта для перевозки людей, чьи рейсы были отменены. Также рассматриваются варианты компенсации ущерба для авиакомпаний, понесших убытки из-за приостановки полетов. В Минтрансе подчеркнули, что безопасность пассажиров и восстановление нормального функционирования аэропортов являются приоритетными задачами.

Ожидается, что в ближайшие дни будет принято решение о постепенном возобновлении авиасообщения в регионе. В то же время, продолжаются расследования обстоятельств инцидента и поиск виновных





