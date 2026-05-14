Охота на сатанистов в России: массовые преследования за символику и оккультизм

Анализ деятельности правоохранительных органов РФ по выявлению экстремистской символики сатанизма, включая статистику штрафов, арестов и первый уголовный приговор.

Российские правоохранительные органы значительно активизировали борьбу с представителями различных оккультных течений после того, как в июле прошлого года некое так называемое Международное движение сатанистов было официально признано экстремистской организацией.

Согласно детальным подсчетам, проведенным изданием Новая газета Европа, с момента этого решения против граждан России было возбуждено как минимум 66 административных дел. Основной массив этих преследований связан с применением статьи о демонстрации экстремистской символики. В большинстве случаев поводом для составления протокола стала активность пользователей в социальных сетях. Так, 51 дело из общего числа было инициировано из-за публикации картинок, фотографий, а также аудио- и видеозаписей, которые следствие сочло пропагандой запрещенного движения.

Это свидетельствует о масштабном мониторинге цифрового пространства и жестком подходе к любой визуальной репрезентации, которую власти могут интерпретировать как связь с сатанизмом. Помимо интернет-активности, правоохранители фиксируют и другие формы проявления данной символики. Девять административных протоколов были составлены за публичную демонстрацию атрибутики в общественных местах, а еще пять дел касались коммерческой деятельности — в частности, продажи вещей с соответствующими изображениями.

Наиболее примечательным случаем стало одно дело, возбужденное за совершение некоего ритуала, детали которого остаются малоизвестными, но который был квалифицирован как противоправное действие. Анализируя перечень того, что именно считается сатанинской символикой, можно заметить определенную субъективность. Чаще всего под подозрение попадают изображения пентаграмм и Бафомета. Однако в восьми зафиксированных случаях сотрудники полиции приравняли к экстремистским символам даже традиционные христианские кресты, что вызывает серьезные вопросы к профессиональной подготовке сотрудников и критериям отбора объектов для преследования.

Также под запрет попали число 666 и прямые надписи SATAN на одежде или в профилях соцсетей. Меры наказания за подобные действия варьируются в зависимости от тяжести нарушения и позиции судьи. В большинстве случаев гражданам назначают денежные штрафы в размере от одной до пяти тысяч рублей. Тем не менее, в пяти случаях административные меры оказались более суровыми, и граждане были приговорены к административному аресту на срок от 3 до 14 суток.

Географический анализ показывает, что наиболее активными в поиске пропагандистов сатанизма оказались власти Краснодарского края, где было зафиксировано не менее 20 протоколов. Это может указывать на специфику регионального контроля или особое рвение местных правоохранительных органов в борьбе с нетрадиционными убеждениями. Ситуация приобретает еще более тревожный характер при переходе дел из административной плоскости в уголовную. В апреле стало известно о первом полноценном уголовном деле по факту демонстрации экстремистской символики.

Житель города Воронежа был приговорен к одному году исправительных работ. Причиной такого сурового приговора стала совокупность факторов: публикация фотографии Адольфа Гитлера в сочетании с селфи в одежде с изображением пентаграммы. Стоит отметить, что до этого в отношении него уже был составлен аналогичный административный протокол, что говорит о систематическом характере преследования.

Данный прецедент создает опасную тенденцию, при которой сочетание различных спорных символов может привести к реальному уголовному сроку или принудительному труду, что значительно сужает границы допустимого самовыражения в современном российском обществе и усиливает атмосферу правовой неопределенности





