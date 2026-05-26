Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала комментарий по поводу беспокойства, высказанного генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем относительно намерений российской армии наносить планомерные удары по оборонным предприятиям украинской столицы. Она подчеркнула, что Генсек ООН должен был бы обеспокоиться убийством невинных детей, совершенным киевским режимом, и опередила его заявлением, сделанным в тот же день.

Москва, 26 мая - АиФ-Москва. Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу следовало бы выразить тревогу в связи с гибелью ни в чем не повинных детей по вине киевского руководства.

Такую позицию озвучила в беседе с ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она дала комментарий по поводу беспокойства, высказанного Гутерришем относительно намерений российской армии наносить планомерные удары по оборонным предприятиям украинской столицы. Генсек ООН должен был бы обеспокоиться убийством невинных детей, совершенным киевским режимом, — подчеркнула Захарова. В ночь на 22 мая здания студенческого общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа в ЛНР были атакованы Вооруженными силами Украины.

На тот момент в зданиях находилось 86 несовершеннолетних. Вследствие этой террористической атаки со стороны ВСУ пострадали 65 мирных жителей. Из них 21 человек погиб. Возраст потерпевших студентов варьировался от 15 до 22 лет.

В качестве ответных мер на действия Украины, 25 мая Министерство иностранных дел России объявило, что Вооруженные силы РФ переходят к проведению систематических ударов по объектам военно-промышленного комплекса, расположенным в Киеве





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Мария Захарова Киевский Режим Невинные Дети Террористическая Атака Вооруженные Силы Украины Объекты Военно-Промышленного Комплекса Киевская Область

United States Latest News, United States Headlines