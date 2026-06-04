Официальный блог мэра Москвы: «Времена и эпохи» — исторический фестиваль в столице с 10 по 14 июня

С 10 по 14 июня в Москве пройдет масштабный исторический фестиваль «Времена и эпохи», который традиционно охватывает ключевые вехи отечественной истории. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ключевых точках фестиваля, реконструкциях и масштабных мероприятиях, которые ждут гостей.

С 10 по 14 июня в столице пройдет исторический фестиваль «Времена и эпохи», который традиционно охватит ключевые вехи отечественной истории. О том, где можно будет встретить былинных богатырей, а где — бравых уланов, в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин .

Под открытым небом в каждом округе в этом году фестиваль «Времена и эпохи» станет важной частью масштабного проекта «Лето в Москве». Реконструкции развернутся на 30 площадках: лишь три из них находятся в центре, остальные 27 распределены по всем округам столицы. Благодаря этому прикоснуться к истории родного государства и посетить «музей под открытым небом» смогут жители даже самых отдаленных районов. Одной из главных точек притяжения станет ландшафтный парк «Митино».

Здесь гостям продемонстрируют быт и военную культуру русской и французской армий времен Отечественной войны 1812 года. В кинопарке «Москино», а также в парках «Радуга» и «Покровское-Стрешнево» сойдутся в схватках древнерусские дружины IX–XIII веков. Масштаб поражает: запланировано не только 15 массовых сражений — от состязаний средневековой пехоты до кавалерийских сшибок XIX века, — но и 1100 часов мастер-классов, тематические экспозиции, поэтические чтения и выступления артистов.

«В этом году фестиваль делает акцент не только на военной истории, но и на культурном наследии страны — русской литературе, театре, музыке и танце. Вход на большинство площадок свободный», — отметил мэр Москвы. От античности до современности «Времена и эпохи» по праву считаются одним из самых грандиозных исторических событий в стране. Фестиваль проводится в Москве с 2011 года.

Первые шесть лет он базировался исключительно в музее-заповеднике «Коломенское», посвящая каждый сезон конкретной эпохе. Народное признание пришло мгновенно: и зрители, и участники-реконструкторы оценили зрелищность постановок. Например, знатоки истории до сих пор вспоминают легендарную «Битву тысячи мечей», проходившую в 2016 и 2017 годах. С 2017 года формат изменился — фестиваль «вышел» на улицы города, охватывая сразу все периоды российской и мировой истории.

Теперь за один день можно встретить сурового викинга, римского легионера, московского стрельца и советского солдата. И всё это — под открытым небом, превращая столицу в настоящий праздник для всех, кто дорожит прошлым. Ключевые слова и тэги в помощь: Времена и эпохи, фестиваль в Москве, Сергей Собянин, историческая реконструкция, Лето в Москве, куда сходить в Москве в июне, военная истори





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