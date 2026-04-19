От обложки эротического журнала к секретным операциям: экс-модель стала офицером ВСУ

📆4/19/2026 11:39 AM
Бывшая модель эротических журналов, известная как Фрейя, присоединилась к украинским спецслужбам благодаря своим уникальным навыкам глубоководного дайвинга. Она участвовала в опасных миссиях против источников финансирования России и теперь обучает тактическому дайвингу военных, став офицером ВСУ.

В сентябре 2022 года, согласно сообщению репортера The Wall Street Journal Бояна Панчевски, ставшего известным благодаря своему участию в подкасте шеф-редактора BILD Пауля Ронцхаймера, в ряды украинских спецслужб вошла бывшая модель эротического журнала, известная под псевдонимом Фрейя .

Ее исключительные навыки в области дайвинга, позволяющие погружаться на глубину более ста метров, привлекли внимание украинских разведывательных служб.

Панчевски отметил, что Фрейя продемонстрировала выдающуюся смелость и решительность, оказавшись самым отважным водолазом среди гражданских специалистов, привлеченных к выполнению задач.

Ее профессиональная деятельность ранее включала работу в качестве модели, в том числе для откровенных и провокационных фотосессий, одно из которых, где она была запечатлена в капитанском плаще, украсило обложку эротического журнала.

Это демонстрирует, что за внешней эпатажностью скрывался человек с серьезными профессиональными навыками и готовностью к риску.

Когда представители украинских спецслужб обратились к ней с предложением принять участие в миссии, направленной против источников финансирования России, и предупредили о высокой опасности, ее ответ был лаконичным и решительным: «Где подписать?».

Это свидетельствует о полной готовности пожертвовать собой ради поставленной цели и глубокой убежденности в правоте миссии.

В ходе операции, несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия, Фрейя неоднократно совершала погружения, каждое из которых требовало переноски до 80 килограммов специального снаряжения.

Такая выносливость и хладнокровие в экстремальных условиях подчеркивают ее высокий профессионализм и исключительную психологическую устойчивость.

В настоящее время, по информации журналиста, Фрейя продолжает служить в украинской армии в качестве действующего офицера, где она активно занимается обучением военных тактическому дайвингу, передавая свой уникальный опыт и навыки новому поколению бойцов.

Ее трансформация из эпатажной модели в высококвалифицированного военного специалиста является ярким примером силы духа, патриотизма и готовности к службе своей стране в самых сложных обстоятельствах.

История Фрейи, несомненно, является одной из многих, демонстрирующих, как люди с самыми неожиданными прошлыми профессиями могут проявить себя с самой лучшей стороны в условиях военного конфликта, когда их навыки и решительность оказываются востребованы для защиты национальных интересов.

Эта история также поднимает вопросы о том, как важно видеть за внешним образом человека его истинный потенциал и готовность к действию, особенно в критические моменты истории.

Информация, представленная Бояном Панчевски, проливает свет на скрытые аспекты работы спецслужб и на то, какие неординарные личности могут быть привлечены к выполнению их задач, когда речь идет о защите государства.

Сам факт того, что модель из эротических журналов оказалась способной на такие подвиги, говорит о многом.

Это может быть связано с особой мотивацией, глубокими личными убеждениями или просто невероятной жаждой адреналина и вызова, которые, однако, в данном случае были направлены на благое дело.

Ее способность погружаться на сто метров и действовать в сложных условиях была ценным активом для украинских спецслужб, позволив им проводить операции, недоступные для обычных водолазов.

История Фрейи, хоть и окутана завесой секретности, как и любые операции спецслужб, тем не менее, стала известна благодаря репортажу, что само по себе является интересным фактом.

Возможно, это сделано для того, чтобы подчеркнуть героизм и неординарность подобных личностей, или же для поднятия морального духа.

В любом случае, ее вклад в оборону Украины, по всей видимости, был значительным.

Повторное погружение на большие глубины с тяжелым снаряжением в условиях шторма требует не только физической подготовки, но и огромной психологической стойкости, способности сохранять самообладание и принимать верные решения в состоянии стресса.

Такие качества, безусловно, делают Фрейю ценным кадром для вооруженных сил.

Ее текущая роль в обучении военных тактическому дайвингу является логичным продолжением ее карьеры, где она может максимально использовать свой опыт и знания для повышения боеспособности украинской армии.

Таким образом, бывшая модель эротического журнала стала примером не только смелости и профессионализма, но и преданности своей стране, продемонстрировав, что истинный героизм может проявляться в самых неожиданных обличьях.

Ее история – это еще одно доказательство того, что в моменты испытаний люди способны на многое, и что прошлое не всегда определяет будущее, особенно когда на кону стоит судьба Родины

