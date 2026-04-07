От мемов до недвижимости: как взлетела звезда рэпера Toxis и что скрывается за его успехом

Анализ карьеры и источников дохода набирающего популярность рэпера Toxis, а также выявление возможных связей с криминальным прошлым его семьи.

Главными мемами текущей весны в популярных социальных сетях TikTok, Telegram и на других платформах стали фразы из стримов рэп ера Toxis — «Возьми телефон, детка» и «Бит лютый ваще!». Эти цитаты теперь активно используются в шутках про игнорирование в переписке и в качестве реакции на зажигательные танцы. В настоящее время Toxis находится на пике своей популярности, привлекая внимание широкой аудитории.

На одном из музыкальных стримингов у него насчитывается восемь миллионов слушателей, что говорит о его внушительном успехе. Отличительной чертой творчества рэпера является его высокий тембр голоса, который стал результатом перенесенного в детстве серьезного заболевания. Начало музыкальной карьеры Toxis пришлось на школьные годы. Его первый альбом был записан на английском языке с использованием аудиоредактора на планшете, что стало началом его творческого пути. Молодого исполнителя заметили и взяли под свое крыло известные представители старшего поколения рэп-исполнителей, такие как Big Baby Tape, 163ONMYNECK и OG Buda, которые оказали существенное влияние на его становление. Последовали совместные треки с такими артистами, как Guram D, Niletto и Глюкоза, что значительно расширило его аудиторию и укрепило позиции в музыкальной индустрии. Значительный резонанс в молодежной среде вызвал роман Toxis со стримершей Генсухой (Наталья Бердникова), что добавило интереса к его личной жизни и творчеству. Вскоре молодого рэпера начали приглашать на крупные музыкальные фестивали, а также организовывать сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге, что подтверждает его растущую популярность. По данным SHOT, гонорар Toxis за корпоративные выступления может достигать примерно 2,5 миллиона рублей. Его райдер включает в себя такси бизнес-класса, услуги трех охранников, элитный алкоголь (12-летнее виски), французское вино, пиво, энергетики, сигареты и стики, что отражает его текущий статус и запросы. За творческим псевдонимом Toxis скрывается Андрей Смелянский, который недавно отпраздновал свой 22-й день рождения. Он является выпускником петербургской Русской христианской гуманитарной академии имени Достоевского, что подчеркивает его образованность. Сам Смелянский подчеркивает, что всегда жил в достатке, но никогда не стремился к демонстрации роскоши. Однако в биографии рэпера обнаружены некоторые интересные детали. Родился в Москве, но из-за аллергии на собаку отца переехал с матерью в Санкт-Петербург, где впоследствии его родители развелись. Финансовое обеспечение взял на себя отец. Канал Mash Money сообщал о его активных инвестициях в недвижимость, в частности, о приобретении трех квартир общей стоимостью 190 миллионов рублей. Однако, согласно имеющейся информации, элитная недвижимость была получена им от состоятельных родителей. Согласно базе данных СПАРК, отец рэпера, 69-летний Леонид Смелянский, является индивидуальным предпринимателем, ведущим деятельность в сфере продажи недвижимости и оказания услуг по добыче нефти. Ему также принадлежат две фирмы, которые официально не приносят дохода. Одна из них — «Арминг» — лицензиат товарного знака медицинской сети «Инвитро». Точка работает на Большой Дорогомиловской улице в Москве, выручка которой составляет от 15 до 30 миллионов рублей в год, при этом чистая прибыль незначительна. Вторая компания «ММЗ Мониторинг», хотя и убыточна, представляет собой больший интерес. Ранее она являлась единственным лицензиатом уникальной технологии микросейсмического зондирования «Терравокс», разработанной российским ученым Андреем Горбатиковым. Эта технология активно применялась добывающими компаниями в Африке. В марте 2025 года срок действия патента Горбатикова истек. В результате была запатентована похожая технология, однако Горбатиков стал лишь ее соавтором, а владельцем — Леонид Смелянский. Вероятно, основной доход от технологии «Терравокс» поступает из-за рубежа. После начала СВО в Белграде была зарегистрирована фирма LS Geophysical Services doo, учредителем которой является Леонид Смелянский. Еще более длительное время существует непубличное предприятие Terravox geophysical technologies, имеющее офисы на Кипре, в Ботсване, ОАЭ и Замбии, а в портфолио компании, например, геотермальная станция в Тайюане и золотой рудник в Танзании. Остается неясным, когда Смелянский успел стать ученым-геодезистом. В старых судебных документах упоминается, что в 1993 году человек с аналогичными именем и фамилией, совместно с двумя сообщниками, совершил разбойное нападение на гражданина Израиля, украв имущество на сумму 20 миллионов рублей. Об этом стало известно из постановления Верховного суда от 1999 года. Судебные материалы указывают на то, что это был, вероятно, эпизод масштабного дела против петербургской ОПГ, связанного с убийствами, подделкой документов и хранением оружия. Жертвами банды стали как минимум шесть человек. Двух человек убили из пистолета Люгер, а третьего зарезали ножом. Преступников не удавалось поймать около пяти лет. Когда их задержали, были вынесены мягкие приговоры. Леонид Смелянский, фигурировавший в приговоре, получил всего четыре года с конфискацией. Однако прокурор добился пересмотра дела и нового расследования по другим эпизодам. В 90-е годы Леонид Смелянский, предположительно, также фигурировал под именем Леонид Банников. В криминальной среде он якобы носил прозвище Леопольд, а его сообщниками были Клещ, Папа, Юрсон, Интеллигент, Ника, Бройлер и Кучерявый. Банду подозревали в убийстве как минимум шести человек. Расследованием занимался 6-й отдел РУОП Санкт-Петербурга. В 2011 году имя Леонида Смелянского упоминалось на сайте «Мошенников.нет», где его обвиняли в заключении договоров на поставку золота с последующим исчезновением после получения предоплаты. Ему приписывали три судимости и авторитет в криминальном мире. Сейчас Смелянский увлекается теннисом и уклоняется от уплаты административных штрафов. Мать рэпера, 61-летняя Ирина Гавриловна, анонимно продвигает творчество сына в рэп-сообществах, оставляя сердечки и отвечая на комментарии





Toxis Рэп Музыка Мемы Бизнес Недвижимость Скандалы Леонид Смелянский

Рэпер Toxi$ запатентовал товарный знак TOXIS

Танцы под трек Toxis захватили соцсети. Что известно о новом трендеВ социальных сетях стремительно набирает популярность новый тренд — пользователи массово создают ролики с танцами под вирусный фрагмент трека Nobody российского рэпера Toxis. Под этот тренд попадают не только взрослые, но и дети — родители делают ИИ-видео со своими детьми, включая младенцев, и выкладывают кадры в открытый доступ.

