Отчисления букмекеров в РФС упали на 52% в 2025 году: анализ финансовых показателей и реакция индустрии

РФС отчитался о резком снижении отчислений от букмекеров в 2025 году, вызвавшем обеспокоенность в футбольном сообществе. Обзор финансовых показателей, анализ причин падения и реакция экспертов.

Российский футбол ьный союз ( РФС ) опубликовал финансовый отчет о поступлениях от букмекерских компаний за 2025 год, отметив значительное снижение объема целевых отчислений по сравнению с предыдущим годом. Согласно представленным данным, общая сумма, полученная РФС от букмекеров, составила 2,61 миллиарда рублей, что на 52% меньше, чем в 2024 году.

Такое существенное падение указывает на серьезные изменения в механизмах финансирования футбола, а также на перераспределение средств внутри спортивной индустрии. Анализ квартальных поступлений демонстрирует неравномерность в распределении финансовых потоков. В первом квартале 2025 года РФС получил 1,64 миллиарда рублей, что являлось относительно стабильным показателем. Однако во втором квартале наблюдался резкий спад, когда сумма отчислений сократилась до 248 миллионов рублей. В третьем квартале ситуация несколько улучшилась, поступления составили 465 миллионов рублей, а в четвертом квартале – 255 миллионов рублей. Снижение во втором квартале, как поясняют эксперты, было обусловлено началом работы Российского спортивного фонда (РСФ), который взял на себя функцию аккумулирования всех отчислений букмекеров, полученных от ставок на зарубежные спортивные соревнования. Это привело к перераспределению финансовых потоков и уменьшению прямых поступлений в РФС. Данные свидетельствуют о необходимости пересмотра стратегии финансирования футбола и поиска новых источников дохода для поддержания развития детско-юношеского футбола, который является одним из основных направлений расходования средств РФС. Ситуация вызвала дискуссии среди представителей спортивной индустрии. Сергеев, комментируя текущую ситуацию с беттинг-индустрией, отметил, что есть ощущение, что первый квартал в России впервые за всю историю будет хуже, чем аналогичный период прошлого года. Он подчеркнул важность анализа причин такого спада и поиска путей стабилизации ситуации. В свою очередь, представители КПРФ выступили с резкой критикой беттинг-индустрии, обращая внимание на масштабы доходов букмекерских контор. В заявлении было отмечено, что в 2024 году букмекерские конторы заработали на проигрышах народа 398 миллиардов рублей, что значительно превышает доходы крупных российских компаний, таких как Норникель (123 миллиарда рублей), РЖД (50 миллиардов рублей) и вся российская энергетика (35 миллиардов рублей). Эти цифры подчеркивают острую социальную проблему, связанную с распространением азартных игр и их влиянием на население. Параллельно с этим, в индустрии происходят изменения в отношении отдельных игроков. Ермохин объявил о решении покинуть букмекерскую контору PARI. Он пояснил, что принял такое решение, чтобы сосредоточиться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами. Это свидетельствует о желании некоторых специалистов переориентироваться на более стратегические направления развития спортивного бизнеса, уделяя внимание вопросам экспертизы и консалтинга. Общий спад поступлений в РФС, связанный с изменениями в регулировании и перераспределением средств, создает серьезные вызовы для развития российского футбола. В частности, возникает вопрос о финансировании детско-юношеских программ, которые играют ключевую роль в подготовке будущих поколений футболистов. Необходимо искать новые источники финансирования, оптимизировать расходы и разрабатывать эффективные механизмы привлечения средств, чтобы обеспечить устойчивое развитие футбола в стране. Рассматриваются различные варианты, включая увеличение спонсорской поддержки, привлечение инвестиций и повышение эффективности использования существующих ресурсов. Помимо финансовых аспектов, необходимо уделять внимание вопросам регулирования беттинг-индустрии, снижению негативного влияния азартных игр на общество и обеспечению прозрачности деятельности букмекерских контор. В конечном итоге, от решения этих задач будет зависеть будущее российского футбола и его способность к достижению новых спортивных высот





РФС Букмекеры Отчисления Финансы Футбол Ставки Российский Спортивный Фонд Беттинг

