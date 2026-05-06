Отставка Челестини из ЦСКА перед финалом Кубка России: причины и последствия

📆5/6/2026 8:25 AM
Главный тренер ЦСКА Челестини покинул команду перед финалом Кубка России против «Спартака». Эксперт Мор объяснил причины отставки и влияние тренера на российский чемпионат.

В столичном ЦСКА произошли значительные изменения перед решающим матчем сезона. Главный тренер команды, Челестини , покинул свой пост 4 мая, и это решение вызвало широкий резонанс в футбол ьном мире.

Сегодня, 6 мая, ЦСКА сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России, и отставка Челестини связана с желанием дать команде дополнительный импульс перед этим важным матчем. Если бы тренер остался до конца сезона, это не имело бы смысла, так как команда нуждалась в перемене настроения и мотивации. Вспоминая аналогичные ситуации, можно провести параллель с отставкой Станковича перед дерби с ЦСКА, после чего «Спартак» одержал победу.

Челестини внес значительный вклад в российский чемпионат, особенно в осенней части сезона, когда ЦСКА демонстрировал отличную игру. Однако, как это часто бывает с тренерами, которые проявили себя, со временем их полномочия расширяются, и контроль над командой и раздевалкой теряется. В случае с Челестини ему дали слишком много полномочий, что привело к проблемам. Несмотря на это, он показал себя как хороший тренер, и его уход стал потерями для РПЛ.

Важно привозить в лигу тренеров, которые приносят что-то новое, и Челестини был именно таким специалистом. В интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку эксперт Мор подчеркнул, что Челестини дал многое российскому футболу, и его уход — это упущенная возможность для дальнейшего развития команды. В преддверии матча с «Спартаком» ЦСКА должен найти в себе силы и мотивацию, чтобы достойно завершить сезон и показать лучший результат

