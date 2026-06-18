Отражение атак дронов в Московской области: повреждения домов и торговых центров

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Силы противовоздушной обороны России в ночное время и утром отразили серию атак беспилотных летательных аппаратов, направленных на Московскую область, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, несколько частных домов и многоквартирные здания получили повреждения от падения обломков, а также в крышу одного из торговых центров попали фрагменты дронов.

На улице Гагарина в Жуковском один из беспилотников врезался в многоквартирный дом, в результате чего были разрушены две балконные плиты и один вход на пожарную лестницу, жильцы были вынуждены эвакуироваться. В Люберцах, согласно сведениям губернатора, зафиксировано несколько мест падения обломков, в результате чего пострадало здание, однако точные масштабы разрушений уточняются. Кроме того, обломки попали на кровлю торгового комплекса Белая Дача, где возникло небольшое возгорание. О пожаре и числе пострадавших информация еще уточняется.

В Электростали обломки сбитого беспилотника повредили крышу частного дома, одна женщина получила незначительное ранение в плечо, от госпитализации отказалась. Там же при падении обломков загорелся автомобиль, но пострадавших нет. В Чехове БПЛА попал в дачный дом, полностью разрушив строение и прилегающие хозяйственные постройки. В Крюково обломки упали на несколько дачных участков, а в СНТ Дружба деревни Фатеево в Павловском Посаде также зафиксированы повреждения.

По последним данным количество сбитых на подходе к Москве беспилотников достигло значительной цифры, однако некоторые из них смогли достичь МНПЗ, где сейчас принимаются меры по ликвидации последствий. На территории торгового центра Садовод отмечено незначительное повреждение одного из зданий. Власти продолжают оценивать ущерб и предпринимать необходимые действия по обеспечению безопасности жителей региона





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