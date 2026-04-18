Отпуск обернулся кошмаром: российская семья вернулась из Хургады с редкой грибковой инфекцией

В Уфу из Египта вернулась семья, где дочь заразилась микроспорией. Девочка провела в больнице почти месяц, перенесла полное бритье головы и вернулась домой в парике. Случай подчеркнул опасность тропических инфекций и необходимость мер предосторожности.

В декабре 2025 года семья из Уфы отправилась на отдых в Хургаду, выбрав отель, ориентированный на семейный досуг с детьми. Особенностью данного места стала свободная циркуляция бездомных кошек по всей территории. После возвращения домой, младшая дочь, одиннадцатилетняя девочка, начала испытывать дискомфорт: сначала появился зуд на шее, который вскоре сменился появлением ярко-красных пятен.

Ситуация усугубилась, когда на голове ребенка образовался заметный очаг облысения, размером с крупную монету. Обращение к врачам привело к постановке диагноза – микроспория, редкая грибковая инфекция, передающаяся в основном от кошачьих. Девочку пришлось госпитализировать. В ходе обследования были обнаружены еще два очага поражения, что потребовало полного бритья головы для более эффективного лечения. Период пребывания в больнице составил 24 дня, в течение которых ребенок принимал значительное количество медикаментов – 21 таблетку ежедневно. К счастью, последние анализы показали отрицательный результат, свидетельствующий о выздоровлении. Однако волосы еще не успели отрасти, поэтому девочка вынуждена носить парик и пропустила целый месяц занятий в школе. Последствия инфекции оказались настолько серьезными, что для полной дезинфекции всего жилого пространства – постельного белья, одежды, штор, мягкой мебели и напольных покрытий – пришлось вызывать специализированную службу. Тимур Гафаров, заведующий отделением Республиканского кожно-венерологического диспансера, подчеркнул высокую заразность микроспории и её преобладание среди детей. Инкубационный период заболевания составляет от пяти до семи дней, поражая преимущественно волосистую часть головы, в частности макушку, темя и виски. При этом волосы обламываются на высоте нескольких миллиметров от кожи, которая приобретает красный оттенок и отекает. Основным переносчиком инфекции являются кошки, даже те, которые внешне выглядят совершенно здоровыми. Все личные вещи заболевшего подвергаются тщательной дезинфекции, а также проводится обследование всех членов семьи и домашних животных. Этот случай вызвал резонанс, вспомнив похожую ситуацию, произошедшую ранее в Ленинградской области. Там было возбуждено уголовное дело после выявления очагов инфекции в детских дошкольных учреждениях. Причиной для таких мер стали многочисленные публикации в средствах массовой информации, освещающие массовое заражение детей. Родители вынуждены были обращаться за медицинской помощью, а в самих детских садах был введен карантин. Раздел «Здоровье» на Life.ru предлагает подробные материалы о методах лечения, мерах профилактики и способах заботы о собственном самочувствии





