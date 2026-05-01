Отказ от рукопожатия на футбольном конгрессе: символ политических разногласий
ПолитикаМеждународные ОтношенияФутбол
Генсек Федерации футбола Израиля выразил сожаление по поводу отказа палестинского чиновника от рукопожатия, подчеркнув важность спорта как платформы для мира и сотрудничества. Глава Палестинской футбольной ассоциации резко раскритиковал предложение Инфантино, обвинив его в политической предвзятости.

Генеральный секретарь Федерации футбол а Израиля выразил сожаление по поводу отказа палестинского чиновника от рукопожатия с представителем израиль ской стороны на футбол ьном конгресс е. Он подчеркнул, что это была упущенная возможность продемонстрировать миру возможность сотрудничества и мирного взаимодействия, особенно в сфере спорт а, которая должна быть свободна от политических разногласий.

Предложение о совместной фотографии и рукопожатии было сделано с целью подчеркнуть общую приверженность развитию футбола в регионе и во всем мире, а также стремление к лучшему будущему для молодых футболистов. Генсек подчеркнул, что их миссия заключается исключительно в развитии футбола, а не в вовлечении в политические конфликты. Он выразил надежду, что подобные жесты доброй воли будут способствовать укреплению взаимопонимания и доверия между сторонами.

В ответ глава Палестинской футбольной ассоциации резко раскритиковал предложение Инфантино, обвинив его в попытке обелить политику израильского правительства и в незнании истинных страданий палестинского народа. Он заявил, что не может пожать руку представителю, которого, по его мнению, Израиль направил для оправдания своих действий, включая, как он выразился, фашизм и геноцид. Этот отказ стал символом глубоких политических разногласий, которые продолжают омрачать отношения между израильтянами и палестинцами, даже в сфере спорта.

Палестинский функционер подчеркнул, что для него принципиально важно не идти на компромиссы с теми, кто, по его мнению, несет ответственность за страдания его народа. Помимо этого инцидента, в новостной ленте также фигурируют комментарии других футбольных деятелей. Симеоне высказал недовольство результативностью своей команды, несмотря на зрелищный счет в матче с «Баварией». Ари поделился мнением о предпочтениях болельщиков в Российской Премьер-Лиге, где многие желают победы любой команды, кроме «Зенита».

Оливер Кан отметил различия в подходах Клоппа и «Реала» к построению команды. Муми Нгамале рассказал о конфликте с Карпиным и причинах, по которым тренер не видел его на поле. Президент «Спартака» Кострома заявил об отказе от борьбы за выход в РПЛ из-за сложностей со строительством стадиона. Колосков раскритиковал Инфантино за отсутствие помощи российскому футболу.

«Локомотив» представил промо-ролик к матчу с «Динамо», содержащий отсылки к текущим событиям в клубе. Тарпищев высказал мнение о необходимости сплоченности коллектива для достижения успеха «Спартаком». Канчельскис прокомментировал слова Дивеева о различиях между ЛЧ и РПЛ, а Кирьяков выразил сомнения в способности ЦСКА составить конкуренцию «Зениту»

