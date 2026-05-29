Политолог Александр Дудчак прокомментировал обещание венгерского лидера Петера Мадьяра прекратить отправку боевой техники после встречи с генеральным секретарем НАТО. Эксперт отметил отличие позиции нового премьера от курса экс-премьера Виктора Орбана.

Москва, 29 мая - АиФ-Москва. Отказ Венгрии от поставок вооружений Киеву не окажет существенного влияния на Украину. Такую точку зрения в разговоре с Лентой.ру высказал политолог Александр Дудчак .

"Такая позиция нового премьера - это пока позиция на словах. Посмотрим, что он будет делать на практике в будущем", - сказал Дудчак. Аналитик отметил отличие позиции нового премьера от курса экс-премьера Виктора Орбана, поскольку Мадьяр уже подписал документы для получения европейского финансирования и настроен на тесное сотрудничество с надгосударственными органами. Дудчак обратил внимание на то, что невыполнение требований Брюсселя лишит Будапешт бюджетных средств, поэтому реальные действия властей могут отличаться от слов.

Политолог призвал не обольщаться приятными заявлениями и дождаться практических шагов венгерского руководства. Ранее президент Венгрии Тамаш Шуйок отказался уходить в отставку по требованию Петера Мадьяра.





