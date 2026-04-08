Отец 16-летнего Полеха о дебюте сына за Спартак: Мы все офигели!
📆4/8/2026 5:20 AM
Отец юного вингера Спартака, Павла Полеха, поделился эмоциями от дебюта сына в основном составе, рассказав о его подготовке, уверенности и поддержке со стороны семьи.

Отец 16-летнего вингера московского Спартак а, Павла Полех а, Владимир поделился впечатлениями от первых матчей сына за основную команду красно-белых. В эксклюзивном интервью корреспонденту Чемпионата, Олегу Лысенко, Владимир рассказал о неожиданном взлете Павла, его подготовке и отношении к игре. \ Зимой, когда Павлу было всего 16 лет, Владимиру поступали звонки от агентов, предлагающих подписать контракт.

Владимир поделился воспоминаниями о том периоде: “Мне звонили агенты, предлагали подписать договор. Я им уже тогда сказал: Вот увидите, весной у него будет пик”. Однако, даже он, предвидевший потенциал сына, не ожидал такого стремительного развития событий. “Но и представить не мог, что его так быстро в первую команду подтянут. Думал, заиграет в молодёжке или Спартаке-2”, - признался Владимир. Момент дебюта Павла в основном составе стал сюрпризом для всей семьи. “Когда сын за основу вышел, мы все тут офигели!”, - воскликнул отец футболиста. В контрасте с волнением семьи, Павел сохранял спокойствие и уверенность. После двусторонней игры между второй командой и основой, Павел позвонил отцу и сообщил: “Пап, я сам вижу, что готов”. Владимир отметил серьезный настрой сына, сосредоточенность на футболе и необходимость поддерживать его в этом стремлении. “Приходится даже немного притормаживать: Паш, это всё классно, главное — не перегибай палку. Но настроен он серьёзно, только футбол на уме”, - поделился отец. \Дебютный матч Павла Полеха против Локомотива стал особым событием для семьи. Матч начался поздно по томскому времени, в 23:30, что вынудило Владимира и его жену смотреть игру вдвоем, без компании друзей. Отец выразил понимание чувств, которые испытывал его 16-летний сын, играя против опытных игроков Премьер-Лиги. “Представляю, каково сыну было в 16 лет выйти против таких зубров в Премьер-Лиге! Конечно, он волновался, но остался доволен. Считаю, сыграл нормально. Ему ещё чуть-чуть окрепнуть — и всё пойдёт”, - отметил Владимир. Отец Полеха подчеркнул важность дальнейшего развития сына, веря в его потенциал и возможность прогресса. Владимир выразил уверенность в том, что Павел продолжит развиваться и достигнет новых высот в своей футбольной карьере. Интервью завершилось на позитивной ноте, с надеждой на будущее и гордостью за достижения сына

