Отвергнутый детеныш обезьяны нашел утешение в плюшевой собачке

История шестинедельного детеныша японского макака по кличке Юдзи, который, будучи отвергнутым матерью, обрел суррогатную мать в лице плюшевой собачки, набирает популярность. Детеныш находится под круглосуточным наблюдением ветеринаров в зоопарке Гуадалахары, и его переход к жизни с сородичами будет зависеть от успешного перехода на растительное питание. Эта трогательная история перекликается с похожим случаем макака Панча, который также нашел утешение в игрушке и впоследствии успешно социализировался.

В одном из зоопарк ов Мексики произошло трогательное событие: шестинедельный детеныш японского макака по кличке Юдзи, отвергнутый собственной матерью, обрел утешение и заботу в лице маленькой плюшевой собачки. Этот мягкий игрушечный компаньон стал для малыша суррогатной матерью, с которой он не расстается ни на минуту. Каждый день Юдзи просыпается, крепко прижимаясь к своему верному другу, который дарит ему ощущение безопасности и тепла.

Пока Юдзи не имел возможности установить физический контакт с другими представителями своего вида. Он проводит большую часть времени в специально оборудованном вольере, расположенном в комплексном центре ветеринарной медицины и благосостояния животных Гуадалахарского зоопарка (CIMBA). За его здоровьем и развитием неустанно следит команда из двенадцати высококвалифицированных ветеринаров и биологов. В настоящее время вес Юдзи составляет всего 673 грамма. Точная дата, когда он будет готов к переводу в общий вольер с другими обезьянами, пока не определена. Ключевым условием для этого является успешный переход малыша от молочного питания к растительной пище, что является естественным этапом развития для новорожденных приматов. Эта история напомнила о похожем случае с японским макаком-сиротой по кличке Панч, чья история также привлекла внимание миллионов людей. Ранее, 3 марта, сообщалось, что сотрудники зоопарка, где содержался Панч, планировали забрать у него плюшевого орангутанга. Эта игрушка также служила животному заменой матери. Такой шаг был предпринят с целью помочь Панчу социализироваться среди своих сородичей. К счастью, спустя некоторое время, 17 марта, у Панча появилась подруга по кличке Момо. На видеозаписях видно, что проводя время в компании Момо, Панч демонстрирует типичное для приматов поведение, что свидетельствует о его успешной адаптации и социализации. Эти истории подчеркивают важность эмоциональной поддержки и заботы для детенышей животных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и демонстрируют, как даже неодушевленные предметы могут сыграть значимую роль в их благополучии





