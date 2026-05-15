Останки известного спортсмена и рэпера обнаружены в воде и биотуалете
📆5/15/2026 4:20 AM
📰lentaruofficial
Останки известного спортсмена Йейнера Андреса Гомеса Сандоваля и рэпера были обнаружены в воде и биотуалете. Сандоваль был известен как восходящая звезда бокса, а рэпер - как известный музыкант.

Останки 28-летнего спортсмена Йейнера Андреса Гомеса Сандоваля обнаружили в реке недалеко от города 11 мая. Был найден только торс без конечностей и головы. Мать опознала боксера на следующий день по татуировкам.

Сандоваль выступал в суперлегком весе и считался восходящей звездой бокса. Он выиграл все шесть боев на любительском уровне, пять из них нокаутом. 10 мая он провел свой первый профессиональный поединок в рамках турнира WBA Future Champions Colombia и потерпел поражение. Вечер после боя он провел с родными. В последний раз его видели 10 мая около дома.

На следующий день родственники спортсмена забеспокоились и обратились в полицию, так как его телефон оказался выключен. Вскоре его останки нашли в реке. Тренер Сандоваля сказал, что у него не было личных врагов или связей с организованной преступностью. Полиция начала расследование.полиция обнаружила останки известного рэпера в биотуалете на заднем дворе его собственного дома. По данным предварительного расследования, мужчину ударили по голове

