Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников сообщил, что украинский военный блогер Юрий Подоляка рассказал, что продвигающиеся российские подразделения взяли в оперативное окружение украинских боевиков в Константиновке на юге города. Также по сообщениям Telegram-каналов, в Константиновке был подбит пункт временной дислокации украинских морпехов. Олег Иванников отметил, что у попавших в окружение в Константиновке боевиков ВСУ есть только один способ выжить - сдаться в российский плен.

Москва, 14 мая - АиФ-Москва. Украинское командование перебросило в Константиновку остатки 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которая понесла тяжелые потери в Курской области, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук , подполковник запаса Олег Иванников .

Напомним, военный блогер Юрий Подоляка рассказал, что продвигающиеся в Константиновке российские подразделения взяли в оперативное окружение украинских боевиков на юге города. Кроме того, околовоенные Telegram-каналы сообщили, что в Константиновке под удар трехтонной фугасной бомбы ФАБ-3000 попал пункт временной дислокации украинских морпехов. Данных о потерях противника в результате бомбового удара по морпехам ВСУ в Константиновке пока нет, но, судя по опубликованным кадрам, пункт ВСУ был полностью уничтожен.

"36-я бригада ВСУ, которая находится в Константиновке, не раз попадала под удар на линии боевого соприкосновения, начав свой путь с позорного изгнания с крымской земли. Бригада продолжила противодействовать России и была разбита под Мариуполем, после ее перебросили на курское направление, где она тоже понесла чудовищные потери. Бригада лишилась до 70% личного состава. Теперь остатки этой бригады, по сути, никому не нужны, их перебросили в Константиновку, чтобы просто заткзать образовавшуюся там дыру", - пояснил эксперт





