В этой новости мы освещаем несколько актуальных событий, включая борьбу за места в Конгрессе США, взлом личной почты директора ФБР и обвинения в алкоголизме. Также мы рассказываем о новых назначениях в Венгрии, угрозе тюремного заключения для бывшего президента Франции и романе президента Франции с актрисой Фарахани. Кроме того, мы освещаем флирт с молодой женщиной на снимках Макрон.

Весна заканчивается, но обострения остаются. Борьба за места в Конгрессе США набирает обороты: сторонников Трампа всерьёз прессуют — и не только в прессе. Хакеры взломали личную почту директора ФБР и опубликовали видео, на котором Кэш Патель исполняет странные танцы.

Демократы тут же обвинили его в алкоголизме, а в соцсетях завирусился мем с бутылкой бурбона, названного в честь главного расследователя. Патель готов пройти любые тесты — и в трубочку дыхнуть, и кровь сдать — лишь бы отвязались. Хотя в принципе его можно понять: в последнее время ФБР приходится расследовать то списки Эпштейна, то фейки Обамы, то вообще НЛО — тут без «поллитры» не разберёшься. Фамилия такая Премьер-министр Венгрии Мадьяр назначил на пост министра иностранных дел в новом правительстве Аниту Орбан.

Она не родственница бывшего главы государства, а только однофамилица. Видимо, это месть Мадьяра за то, что Евросоюз «кинул» его на 4 миллиарда евро. Он-то не понаслышке знает, как фамилия Орбан раздражает Урсулу фон дер Ляйен и её прихвостней. Новая глава Бывшему главе Франции Николя Саркози грозит 7 лет тюрьмы.

Он пытался оспорить приговор в 5 лет, который получил за незаконное финансирование своей президентской кампании 2017 года. Но прокуратура Парижа решила, что срок нужно увеличить. Причём на новом витке, возможно, уже не будет возможности досиживать дома — придётся вернуться в камеру. В прошлый раз Саркози отсидел в тюрьме три недели, после чего выпустил книгу «Дневник заключённого».

Гонорар автора — миллион евро сразу плюс процент с продаж. Похоже, грядёт продолжение бестселлера. Убежит от Брижит Макрону приписывают роман с иранской актрисой Фарахани — появились снимки, на которых президент Франции флиртует с красивой молодой женщиной. Ясное дело, это не могло понравиться его супруге, которая является полной противоположностью актрисы — некрасивая, немолодая и даже, как утверждают многие, не женщина.

Это объясняет всё: и ту прилюдную пощёчину от Брижит, и красный глаз Макрона после семейного скандала. И то, что президент Франции часто летает по миру — то в Ереван, то в Найроби. Ему просто не хочется возвращаться домой к разъярённой первой леди. Думаю, сейчас Макрон был бы не прочь поменяться местами даже с Саркози





