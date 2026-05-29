С начала июня 2026 года в России вступают в силу ряд важных изменений. Работающие родители с двумя и более детьями получают возможность на налоговый вычет НДФЛ при доходе ниже 1,5 региональных прожиточных минимумов. Для лиц старше 80 лет и инвалидов первой группы doubling выплат. Продлевается переходный период для розницы по кофе, а также вводится поэкземплярный учёт икры. Меняются сроки выплат пособий, приходящихся на выходные.

С 1 июня 2026 года в России вступают в силу несколько важных нововведений, охватывающих налоговые вычет ы, социальные выплаты , регулирование рынка и детализацию алиментов. Эти изменения затрагивают как отдельные категории граждан, так и широкий круг предпринимателей и потребителей.

Рассмотрим основные из них подробно. Первым значимым изменением становится возможность для работающих родителей с двумя и более детьми до 18 лет, а также до 23 лет, если ребёнок учится очно, претендовать на налоговый вычет по имуществу. Условием является то, что доход семьи должен быть ниже полутора региональных прожиточных минимумов, а у заявителя не должно быть задолженностей по алиментам. Государство пересчитает уплаченный за прошлый год налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по сниженной ставке 6% и вернёт разницу.

Подать заявление на этот вычет можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года через портал Госуслуг, многофункциональные центры (МФЦ) или через Социальный фонд России. Размер возврата будет индивидуальным и зависит от конкретного региона, дохода семьи и количества детей, на которых оформляется вычет. В сфере социальных выплат запланировано существенное увеличение размера CertainMonthlyPayments для двух категорий граждан: для тех, кому в мае 2026 года исполнится 80 лет, а также для инвалидов первой группы.

С 1 июня 2026 года сумма выплаты вырастет с 9584 до 19 169 рублей, что более чем в два раза. Кроме того, будет дополнительно начисляться надбавка за уход, что повысит общую материальную поддержку этих уязвимых групп населения. Также меняются правила перечисления праздничных выплат, которые должны были прийти в дни официальных праздников. Такие выплаты будут перечисляться заранее - 11 июня 2026 года.

Кроме того, изменяются сроки некоторых пособий, если по графику их выплата приходится на выходные дни 20-21 и 27-28 июня. В таких случаях деньги поступят в последний рабочий день перед этими выходными. Налоговое регулирование распространяется теперь и на производителей, а также импортёров кофе, цикория и их заменителей. С 1 июня 2026 года на эти продукты будет действовать специальный налоговый режим, что потребует от компаний корректировки учёта и отчётности.

Для розничных точек продаж предусмотрен переходный период, который продлится до 1 сентября 2026 года, чтобы они могли адаптироваться к новым правилам. Параллельно вводится поэкземплярный учёт по красной и чёрной икре: каждый единичный товар должен будет учитываться с указанием индивидуальных кодов. Это должно повысить контроль за оборотом этой продукции и бороться с нелегальным импортом и фальсификатом. Таким образом, с начала лета вводятся комплексные меры, затрагивающие налоговую систему, социальную поддержку и товарное регулирование





