Основатель преступной группировки Barrio 18 умер в тюрьме
PrisonCriminal GroupBarrio 18
📆5/21/2026 11:41 PM
📰aifonline
Основатель преступной группировки Barrio 18 Карлос Эрнесто Мохика Лечуга умер в тюрьме, сообщает Главное управление пенитенциарных учреждений Сальвадора. По его данным, Мохика Лечуга по прозвищу Старина Линь скончался от цирроза печени.

Карлос Эрнесто Мохика Лечуга по прозвищу Старина Линь, один из основателей и главных лиц Barrio 18 в Сальвадоре, умер в среду вечером в результате полиорганной недостаточности, спровоцированной осложнениями на печень. Мохика Лечуга являлся одним из основателей сальвадорской преступной группировки Barrio 18 («Банда 18-й улицы»).. В 1990-х и 2000-х годах он руководил преступниками, причастными к убийствам, изнасилованиям и вербовке детей. Группировку считают одной из самых жестоких транснациональных преступных организаций.

Напомним, по данным Reuters, в Гватемале заключенные трёх тюрем подняли бунт и взяли в заложники 46 человек. бунты организовала банда Barrio 18, лидер которой добивался перевода в другое учреждение для улучшения условий содержания и получения особых привилегий. Оцените материал Обществотюрьмапреступная группировкаСальвадо

