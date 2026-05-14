Основные достижения современной кардиологии

За последние годы кардиология кардинально изменилась, и особенно заметно это стало в оказании помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тем, кто перенес инфаркт и инсульт. Главным внештатным кардиологом Москвы, президентом ГКБ им. И. В. Давыдовского, доктором медицинских наук, профессором Елена Васильева поделилась своими наблюдениями и достижениями в этой области.

За последние годы система здравоохранения принципиально изменилась, и особенно заметно это стало в оказании помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тем, кто перенес инфаркт и инсульт .

Об этом aif.ru сообщила главный внештатный специалист-кардиолог Москвы, президент ГКБ им. И. В. Давыдовского, доктор медицинских наук, профессор Елена Васильева. Не роскошь, а стандарт Сердечно-сосудистая заболеваемость по-прежнему высока и в России, и в мире, однако лечение сосудистых катастроф (инфаркта и инсульта) в последнее время стало гораздо более эффективным. И если раньше эти заболевания были зачастую фатальными, то теперь выживаемость после них существенно выросла, как и возможность восстановления после таких катастроф.

"Медицина сегодня стала по-настоящему командной, — отметила Васильева. — Практически ничего, особенно в острых ситуациях, один врач при этих тяжелых патологиях сделать не может. Результат зависит от того, насколько слаженно работает вся система". По словам эксперта, добиться отличных результатов было бы невозможно без современного оснащения больниц.

"Невозможно эффективно лечить тяжелого пациента без хороших ангиографических установок, компьютерной томографии, современной операционной. Сегодня это уже воспринимается как стандарт, и это действительно огромный шаг вперед", — отметила она. От "удара" до операции — полчаса По словам эксперта, одним из важнейших достижений последних лет стало создание инфарктной и инсультной сетей.

"При инфаркте или ишемическом инсульте счет идет буквально на минуты. В одном случае закрывается сосуд в сердце, в другом — в головном мозге. Из-за нарушения кровотока ткани перестают получать достаточное количество кислорода, поэтому наша задача — как можно быстрее восстановить кровоснабжение", — пояснила специалист. Васильева подчеркнула, что, к примеру, в Москве сегодня выстроен четкий маршрут пациента — от первого контакта со скорой помощью до операционной.

"Имеет значение абсолютно всё: как быстро пациента доставили, как приняли в стационаре, сколько времени прошло до открытия сосуда. По международным стандартам время от поступления пациента до начала вмешательства должно быть менее 60 минут", — сказала Васильева. От скорости оказания высокотехнологичной помощи при сосудистых катастрофах зависит и прогноз жизни, и прогноз восстановления пациентов.

Так, если успеть приступить к лечению в течение нескольких часов, пока открыто так называемое "терапевтическое окно", то можно не просто спасти жизнь больному, но и предотвратить потерю жизненно важных функций: движения, речи, мышления. Пандемия "помогла" Васильева также обратила внимание на развитие доказательной медицины и доступности современных препаратов.

"Сегодня мы хорошо понимаем, какие методы и лекарства действительно продлевают пациентам жизнь и улучшают ее качество. При этом важно, что современные препараты становятся более доступными, а качество российских лекарств за последние годы существенно выросло", — подчеркнула специалист. Отдельно она отметила влияние пандемии COVID-19 на развитие науки и медицины.

"Как ни парадоксально, пандемия стала мощным стимулом для научного развития. Она научила быстро мобилизоваться, ускорила исследования, внедрение новых технологий и развитие профилактической медицины", — сказала Васильева. По ее словам, медицина активно внедряет искусственный интеллект, клеточные технологии и молекулярные методы диагностики.

"Искусственный интеллект уже помогает врачам принимать сложные решения, а новые научные разработки открывают возможности для еще более точной и персонализированной медицины. Это направление, за которым, безусловно, будущее", — заключила эксперт





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Сердечно-Сосудистые Заболевания Инфаркт Инсульт Выживаемость Возможность Восстановления Современное Оснащение Инфарктная И Инсультная Сеть Скорость Оказания Высокотехнологичной Помощи Доказательная Медицина Доступность Современных Препаратов Искусственный Интеллект Клеточные Технологии Молекулярные Методы Диагностики

United States Latest News, United States Headlines