Российский суд заочно приговорил бизнесмена Евгения Черняка, владельца брендов Хортица и Мороша, к длительному сроку заключения по обвинению в финансировании терроризма через фиктивные контракты.

Российское правосудие вынесло суровый вердикт в отношении известного предпринимателя Евгения Черняка, который является основателем и владельцем крупного алкогольного холдинга Global Spirits . Согласно официальным данным, опубликованным прокуратурой Москвы, бизнесмен был заочно приговорен к 14 годам лишения свободы.

Несмотря на то, что конкретное наименование суда, рассматривавшего данное дело, в пресс-релизах не уточнялось, масштаб обвинений и итоговый срок указывают на высокую степень тяжести инкриминируемых деяний. Основным обвинением в адрес Черняка стало нарушение части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за финансирование терроризма. Данный приговор стал закономерным итогом длительного следствия, в ходе которого собирались доказательства причастности бизнесмена к поддержке украинских военных структур.

Следственные органы представили детальную версию событий, согласно которой в период с мая 2022 года по февраль 2023 года Евгений Черняк организовал сложную схему по выводу денежных средств из России. Речь идет о перечислении более 300 миллионов рублей на счета различных иностранных компаний. Чтобы скрыть истинное предназначение этих транзакций, операции оформлялись как оплата по договорам и контрактам на поставку специализированного оборудования, а именно коньячных дистилляторов. Однако, как утверждает сторона обвинения, данные сделки были фиктивными, а оборудование никогда не планировалось к закупке.

В действительности все перечисленные средства предназначались для оказания прямой финансовой и материальной помощи военнослужащим Вооруженных сил Украины. Таким образом, коммерческая деятельность была использована как прикрытие для переброски значительных ресурсов в пользу противника, что в российском праве квалифицируется как поддержка террористической деятельности. История противостояния государства и бизнесмена не ограничилась только уголовным делом. Евгений Черняк был официально включен в реестр террористов и экстремистов, что фактически закрыло для него любые легальные финансовые и деловые операции на территории Российской Федерации.

Это решение имело серьезные последствия для его бизнес-империи. Холдинг Global Spirits, которому принадлежат такие известные бренды, как водка Хортица, Мороша и Первак, долгое время занимал значительную долю рынка алкогольной продукции. Однако в июне 2024 года государственные органы перешли к решительным действиям, и активы компании в России были подвергнуты процедуре изъятия. Подобные меры демонстрируют стремление властей полностью ликвидировать экономическое присутствие лиц, которые открыто поддерживают украинскую сторону в текущем конфликте.

Данный случай вписывается в более широкий контекст взаимного давления на бизнес в условиях геополитического кризиса. Пока в России предпринимателей с украинскими связями обвиняют в финансировании терроризма и экспроприируют их имущество, в самой Украине бизнес-сообщество также сталкивается с серьезными проблемами. По сообщениям из Киева, местные предприниматели все чаще жалуются на методы работы силовых структур. Подозрения в наличии связей с Россией или сотрудничестве с российскими структурами стали обычным инструментом давления на бизнес, что приводит к обыскам, арестам и потере активов.

Таким образом, предпринимательская деятельность в обеих странах стала заложницей политической борьбы, где любые финансовые потоки рассматриваются через призму национальной безопасности и лояльности государству. Заочный характер приговора означает, что Евгений Черняк, находясь за пределами юрисдикции РФ, не может обжаловать решение в обычном порядке, а в случае попытки возвращения или задержания в стране с соглашением об экстрадиции, он может быть немедленно отправлен в места лишения свободы. Этот вердикт служит мощным сигналом для других предпринимателей, пытающихся балансировать между двумя конфликтующими сторонами.

Судебная практика показывает, что использование фиктивных контрактов для перевода средств на военные нужды теперь рассматривается не как экономическое преступление, а как государственная измена или финансирование терроризма, что влечет за собой максимально возможные сроки заключения и полную потерю всех законных активов на территории страны





