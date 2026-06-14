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Осман Кабалоев: не хранить все сбережения в золоте, диверсифицировать инвестиционный портфель

Investment News

Осман Кабалоев: не хранить все сбережения в золоте, диверсифицировать инвестиционный портфель
InvestmentDiversificationPortfolio
📆6/14/2026 10:17 PM
📰РИА Новости
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Глава компании "Росвексель" Осман Кабалоев в интервью РИА Новости рекомендовал диверсифицировать инвестиционный портфель и не хранить все сбережения в золоте. Он также напомнил о регистрации СМИ РИА Новости в Роскомнадзоре и обращении пользователей к формам обратной связи для вопросов по защите персональных данных.

Осман Кабалоев, глава компании «Росвексель», рекомендовал диверсифицировать инвестиционный портфель и не хранить все сбережения в золоте. Не стоит хранить все сбережения в золоте, лучше диверсифицировать инвестиционный портфель, сказал в интервью РИА Новости глава учрежденной Минфином РФ компании"Росвексель" Осман Кабалоев.

"Я порекомендовал бы диверсифицировать инвестиционный портфель и не класть все яйца в одну корзину", - указал он. Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Обращаем Ваше внимание, что данная форма обратной связи используется только для взаимодействия с нами по вопросам обработки и защиты персональных данных. Обращения, не связанные с защитой персональных данных, не будут рассмотрены

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